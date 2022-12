¿Qué es el Humanismo mexicano?

Humanidad es lo que significa la palabra humanitas en latín, humanismus, es decir, lo que se refiere al hombre.





Hubo el Humanismo del renacimiento desde el siglo XIV, se transformó en el clasicismo y romanticismo siete siglos después, y también contamos a la fecha los denominados humanismos contemporáneos que dentro de la filosofía tienen una inclinación primordialmente de corte ético.





La necesidad de crear personas cada vez más humanizadas tiene que ver con el concepto sociológico del bienestar, es acercarlo a la universalidad de todos los derechos con independencia de su origen étnico, ideológico, religioso o económico.





La raza cósmica, como decía Vasconcelos, los mexicanos somos producto de la consecuencia de los diversos pueblos prehispánicos, su interrelación, su convivencia con todos los factores exógenos y endógenos como la naturaleza, el espacio exterior, la tierra misma, así como sus procesos místicos y de organización social y política únicos y completamente plurales; de norte a sur la riqueza cultural prehispánica de México es un fenómeno endémico de este país a nivel mundial.





La colonización española y el inevitable mestizaje dio un vitral cosmogónico en la vida novohispana. La influencia eclesiástica, el idioma español y el apropiamiento y despojo de los recursos del aún inexistente país contribuyó a crear diversas formas de percepción y concepción de la todavía muy lejana república.





Las ideas independentistas, de criollos y mestizos en la época colonial, tuvieron a un principal apóstol, el cura Hidalgo: abolió mediante decretos la esclavitud, también instauró el primer gobierno republicano rechazando a la Corona, fue también el padre de la democracia, propuso el primer sufragio universal, precursor de los derechos políticos de México. José María Morelos es, por su parte, quien finalmente continúa con la gesta armada diez años antes de que se pudiera proclamar la independencia. Los “Sentimientos de la Nación” establecen claramente la urgencia de tener un sistema de representación republicano. Ambos son ideólogos del constitucionalismo social mexicano.





Aunque se ha hablado en el pasado del Humanismo mexicano, hasta este momento no se ha construido una doctrina filosófica sobre el mismo, cosa que no significa que no es profundamente interesante hacerlo, como ejemplo señalo a los dos principales ideólogos de la Independencia de México, pilares del Humanismo mexicano; en esa lógica procedimental, desarrollar la idea del Humanismo mexicano es desprender el pensamiento ideológico de los próceres de nuestra patria en todas y cada una de nuestras transformaciones: Independencia, Revolución y Reforma, hasta nuestros días.





Si los independentistas tardaron más de una década en lograr la primera transformación, en una guerra real y abierta contra sus propios coterráneos, el desarrollo de las subsecuentes transformaciones no fue de menor esfuerzo y sacrificio, millones han muerto para construir esta República Mexicana.





Hacer la educación gratuita, obligatoria y laica, y plasmarlo en la Constitución de 1857, como el inicio de las diversas reformas que desdibujaron la entonces supremacía e influencia política, social, económica y espiritual de la Iglesia católica, fue un antes y después para el México de hoy. Así podríamos ir escribiendo, como lo haré, para fundamentar la importante aportación ideológica del Humanismo mexicano para la especie humana. Todas las nacionalidades tienen sus virtudes. Pero ser mexicano, por nuestra patria y nuestra nación, nos hace únicos en el planeta.





Maestro en Derecho por la UNAM