¿Qué es #LaCampañaQueFalta?

Por Andrea Horcasitas y Yessica Corral

La pandemia vino a agudizar los problemas que nos aquejaban y golpeó con más fuerza a las personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad antes de la crisis. A escasos días de que la pandemia por COVID-19 cumpla un año en nuestro país, hay algo tenemos claro: nada volverá –ni debería volver– a ser igual y, por tanto, enfrentar esta crisis requiere de acciones concretas que no solo deben recaer en la cancha del gobierno.

En Nosotrxs estamos convencidos, desde hace casi cuatro años, que el esfuerzo colectivo rinde frutos porque gracias a ello se han reconocido y reafirmado derechos que nos corresponden, ni más ni menos. Pero también sabemos que esto no es suficiente, y que la exigencia y articulación colectiva deben seguir fortaleciéndose día con día en todo el territorio nacional.

Desde nuestros inicios, nos hemos comprometido con el combate a la corrupción y la desigualdad porque queremos un país justo e igualitario, donde la simple aspiración a una vida digna no sea algo inalcanzable, sino una realidad para todas y todos. Es decir, queremos una vida de derechos, de paz, que sea vivida y no sobrevivida a marchas forzadas por la vulneración sistemática que se viene arrastrando desde hace décadas.

Así, el próximo 21 de febrero durante nuestra Asamblea Nacional Extraordinaria lanzaremos #LaCampañaQueFalta para que nuestra articulación colectiva se amplifique. Para que seamos más las personas que exigimos trabajos dignos y un sistema de salud eficaz para atendernos; para que sean más manos las que construyan, día con día, una cultura de paz; para que más voces se unan a la lucha por un ingreso vital con el objetivo de garantizar la alimentación de millones de personas en esta crisis sanitaria; para exigir que nuestro sistema de cuidados no recaiga solamente en las mujeres y que las personas en situaciones más vulnerables estén protegidas.

Lo que exponemos no es nada extraordinario pero es sumamente necesario, pues se trata de derechos fundamentales que no han sido garantizados y por los que debemos luchar colectivamente, porque solo así podremos salir adelante.

También lanzaremos #LaCampañaQueFalta porque es urgente que demos un giro a la conversación pública. Ante un panorama electoral sin precedentes, es necesario promover un verdadero diálogo, poner al frente las propuestas y fortalecer nuestras redes de solidaridad ante grupos que tramposamente buscan dividirnos. Las acusaciones mutuas y los discursos de odio acrecientan el resentimiento y sirven para ganar votos, pero no para resolver el dolor de quienes se han quedado sin trabajo o cada día ganan menos, no trae mejores tratamientos médicos ni surte recetas, no evita la violencia ni la desesperación por llevar algo a la mesa.

Desde Nosotrxs buscaremos unidad y organización como siempre hemos hecho, a través de la pluralidad y con los instrumentos legales e institucionales con los que contamos, pero con más fuerza porque #LaCampañaQueFalta no busca ganar votos ni cargos, busca ganar conciencias y reafirmar nuestros derechos.

Si quieres sumarte a esta bola organizada, te esperamos el próximo 21 de febrero a las 18:30 horas a través del Facebook LIVE de Nosotrxs. Ese día presentaremos oficialmente #LaCampañaQueFalta porque estamos convencidos de que organizados nos sale mejor.