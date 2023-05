¿Qué estará anunciando Don Goyo?

Desde la antigüedad, los volcanes se han considerado puertas al infierno y símbolo de la furia de los dioses. Algunos estallan violentamente como si Satanás desde sus entrañas escupiera lava para conseguir muerte y destrucción a su alrededor.

El Popocatépetl es un volcán impredecible, considerado de los más peligrosos del mundo y en las últimas horas, se ha mostrado incandescente e intimidante por su comportamiento. Ha soplado cenizas constantemente a varios lugares aledaños hasta el Edomex, donde el panorama es que las calles están inundadas de lava por las palabrerías que se han intercambiado Alejandra del Moral y Delfina Gómez para la elección de gobernadora del próximo cuatro de junio. La que ayudó a flamear el infierno electoral fue Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, quién para “apoyar” a Alejandra del Moral perteneciente al eje “Prianredista”, se subió a una plataforma y arrastrando las palabras como si estuviera ebria, aseguró que los de la “4T” no son invencibles, porque ya les han roto el “hocico” en otras elecciones. Si efectivamente estaba bajo el influjo del alcohol, bastó con abrir su “hocico” para avivar la llama de la diestra y siniestra con su lenguaje colorido. En algunas culturas se cree que los volcanes anuncian tragedias y próximamente, constataremos si por lo menos en el Edomex, ocurre una. Las elecciones ahí son clave para el futuro de México y perder ese estado para el PRI, representa una agonía de una muerte anunciada para ellos. Por primera vez, la entidad será gobernada por una mujer. Si gana Ale del Moral, será la gobernadora de oposición más importante del país y si gana Delfina, es una clara señal de cómo será el resultado de las elecciones presidenciales del 2024. Un componente en las historias volcánicas de América, es la defensa de la naturaleza contra los conquistadores. Se decía que la presencia de los españoles provocaba las más explosivas erupciones de volcanes como el Momotombo en Nicaragua o el Huaynaputina en Perú. El Don Goyo sigue en actividad volcánica y parece que no cederá pronto. Quizá los dioses y espíritus desde su interior esperan el momento oportuno de lanzar la señal definitiva y anunciar con chispas, lo que no pudo con palabras. Será una mujer la gobernadora y el volcán, anunciará si habrá tragedia. Esperemos con calma a ver qué pasa, aunque el panorama es que MORENA ganará, ya lo está gritando el volcán.

Fuegos artificiales que saltan desde las entrañas del infiero.

Su violenta erupción aterroriza a unos y admira a otros, de lo que no cabe duda es que la naturaleza inspira de muy diversas maneras a las poblaciones que viven en ella.

El fuego, la lava, el humo y la oscuridad de las entrañas subterráneas configuran la imagen prototípica infernal establecida en Occidente

Yanez_flor@hotmail.com