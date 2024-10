¿Qué implicaciones tienen las elecciones más cerradas en la historia de EE. UU.? 

“En política nada es casualidad”, versa un dicho muy popular en el ámbito electoral y que cobra mayor sentido justo ahora en Estados Unidos, cuando estamos a poco más de una semana de que se celebren las elecciones presidenciales más cerradas en la historia de ese país. No es casualidad el empate técnico que arrojan las encuestas, y no lo es porque tanto Kamala Harris como Donald Trump no han hecho lo suficiente en sus campañas para convencer al electorado de que su propuesta es la mejor opción. A decir de analistas políticos, se trata de un empate que pone en evidencia un desencanto de la ciudadanía tanto por demócratas como por republicanos. Ahora bien, más allá de tratarse de las elecciones más competidas de las que se tenga registro, y de que se debata sobre qué candidato está haciendo peor papel (mejor, lo dudo), la gran pregunta que surge es ¿qué implicaciones tienen estas tendencias tan cerradas en la intención del voto?

Un reporte especial elaborado por Integralia, y en el que participaron reconocidos especialistas como Jacques Coste, Carlos Ramírez y Luis Carlos Ugalde, nos presenta las principales claves para los resultados en el proceso electoral de los Estados Unidos. Este documento nos proporciona, además, datos reveladores sobre las encuestas más recientes, así como las implicaciones que tendría para nuestro país el resultado en temas tan importantes como economía, diplomacia, seguridad y migración.

Comencemos por hablar de las encuestas y las claves que podrían definir al ganador de la presidencia de los Estados Unidos. Los estados llamados “bisagras” (Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania y Wisconsin), serán clave para los resultados finales como lo han sido históricamente; no obstante, la mira tanto de demócratas como de republicanos está puesta, sobre todo, en Michigan, Pennsylvania y Wisconsin (conocidos como los estados del Rust Belt), porque, quien gane estos tres estados, prácticamente será la próxima o el próximo presidente de los Estados Unidos.

Ahora bien, revisemos las implicaciones en el tema migratorio, las cuales serían muy distintas dependiendo de quién sea el ganador. Por ejemplo, en el reporte de Integralia se habla de que Kamala mantendrá las políticas de Joe Biden (sin importar que ella asegure ser parte de un nuevo liderazgo), mientras que Trump usará la migración como una herramienta de presión contra nuestro país, además de su constante amenaza de una deportación masiva de migrantes indocumentados.

En cuanto al entendimiento que se pueda dar entre los nuevos gobiernos de Estados Unidos y México, se augura una relación bilateral complicada, gane quien gane las elecciones el próximo 5 de noviembre. Me explico: por una parte, existen coyunturas que han ido creciendo en los últimos años, y me refiero a la crisis migratoria, el incremento de inseguridad y a la intervención de China en el tema comercial. Por otra parte, la mayoría de los analistas coinciden en que la revisión del TMEC en 2026 será un punto de quiebre para ambos gobiernos, ya que, tanto Kamala como Trump, han dicho que pedirán a las autoridades mexicanas mejores condiciones si es que quieren renovar el tratado. En pocas palabras, existen muchos temas que resolver de manera conjunta y las soluciones dependerán de quien llegue a la Casa Blanca.

Finalmente, no puedo dejar de mencionar la noticia que conmocionó a la población mexicana y a muchas personas en Estados Unidos: la muerte del pitcher Fernando “El Toro” Valenzuela. Si bien se trata de una noticia del ámbito deportivo, no podemos omitir que tal es la relación entre México y Estados Unidos que, incluso, Kamala Harris dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter: “Inspiró a innumerables jugadores jóvenes de béisbol, en Estados Unidos, México y todo el mundo, a perseguir su propia grandeza. Como jugador, locutor y angelino, Fernando Valenzuela dejó una marca indeleble en nuestra nación”. ¿Será coincidencia que Harris mande este emotivo mensaje a sabiendas de que la comunidad latina será muy importante en la votación? ¿Será coincidencia que Trump se mantuviera callado ante esta noticia, como parte de su postura anti-latina? Recordemos, en política nada es casualidad.

