Qué no esperar de la COP-28

Por Mario Duarte Villarello*

La vigésima octava Conferencia de las Partes (COP-28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) está en pleno desarrollo Dubái y ya reina el pesimismo. Varias son las razones, comenzando por el posible conflicto de interés de Sultán Al Jaber, quien preside la COP al tiempo que es el dirigente de la petrolera ADNOC; la ausencia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuyo país es el segundo principal emisor mundial de gases de efecto invernadero (GEI); el contexto geopolítico por los conflictos Rusia-Ucrania e Israel-Hamás, que nuevamente dan cuenta que los problemas ambientales siguen estando lastimosamente en el nivel de la “baja política” y no en el de la “alta política”, que en la jerga de las Relaciones Internacionales significa que la primera agrupa los temas “irrelevantes”, mientras que la segunda los “trascendentes” a los ojos de los decisores, por más equivocados que estén; entre otras razones.

Por ello, en vez de listar qué es lo que se proponía lograr en la COP, es más sencillo señalar qué es lo que no se puede esperar. Para iniciar, el proceso de evaluación de los resultados del Acuerdo de París (Global Stocktake), que cierra precisamente en esta COP, muestra que ya no hay forma de cumplir con la meta de limitar el calentamiento global a 1.5° C como mandata el Acuerdo; por el contrario, los escenarios más realistas, entre ellos los del propio Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), apuntan a que se llegará a los 3° C en los próximos años, con los impactos negativos que ello conlleva para el planeta.

Por su parte, no hay tampoco voluntad política para financiar el Fondo de Pérdidas y Daños (FPD) que, por ejemplo, le habría venido muy bien a México tras el huracán Otis, y a los países más vulnerables al cambio climático, muchos de los cuales suelen ser los que menos GEI emiten. Otra cuestión en suspenso es el compromiso para financiar el Fondo Verde para el Clima (GCF), pues aún no se cumple ni siquiera con la meta inicial de movilizar anualmente 100 mil millones de dólares desde su establecimiento en 2010, y persisten los incentivos para seguir apostando por los combustibles fósiles y la exploración de nuevos yacimientos, por ejemplo en el Mar del Norte, en vez de aumentar las inversiones en energías limpias, que parecen haber alcanzado una “meseta” estadística conforme las cifras lo muestran, a pesar de los anuncios y promesas de algunos países.

¿Qué podría romper este impasse? En esta COP, ya nada, pues todo apunta a que sus resultados serán retóricos, aunque sin substancia. Pero insistir en que el cambio climático es un problema existencial, en el sentido extenso del término, en cuanto a la diferencia entre seguir o no existiendo como civilización y, por ende, entenderlo como un problema de seguridad internacional —lo que se antoja aún difícil mientas los decisores lo sigan catalogando dentro de los temas de la “baja política”— es lo que podría hacer la diferencia. La “securitización positiva” del tema es lo que debería ocurrir y lo que puede mostrar la luz al final del túnel. Pero ello “se dejará para mejor ocasión”. La pregunta en todo caso es, ¿habrá esa ocasión?

* Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, experto en política ambiental internacional y profesor de la Facultad de Estudios Globales.

X:@MarDuVill, correo: mdv@inbox.com