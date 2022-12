Que no sea Claudia

Caminaba hace aproximadamente un mes por el centro de Monterrey. Me encontré con una serie de letreros que decían “Es Claudia”, en alusión, obviamente, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Por todo el país se han pintado miles de bardas con los colores y tipografía de las mismas 9 letras. Es iluso pensar que se trata de un proceso espontáneo, es una campaña planeada y anticipada, a partir del posicionamiento de su nombre a nivel nacional.

Las reglas son claras. Recién, el Instituto Nacional Electoral ordenó a Claudia Sheinbaum deslindarse de las campañas que la promocionan, a lo que respondió bajo protesta con un texto en el que reitera lo que, según ella, ha hecho anteriormente: negar vinculación directa o indirecta con la campaña.

La posibilidad de cumplir la ley bajo protesta es inherente a todos los ciudadanos. El problema es que cuando lo hace alguien desde el poder, atacando a una institución, el Instituto Nacional Electoral, parece que lo que menos importa es el contenido de la protesta, lo fundamental es debilitar a dicha institución.

La base de la actuación del INE es un artículo constitucional, el 134, que no forma parte de la iniciativa del presidente López Obrador para la reforma electoral: la imposibilidad de los gobernantes de promocionar su imagen o nombre durante su encargo. El INE cumple la ley, pide a una gobernante cumplirla también, ella protesta, el presidente de México la respalda ... pero jamás se ha buscado anular, formalmente, la prohibición establecida en el artículo 134.

En apoyo a la Jefa de Gobierno, no sólo el presidente ataca al INE, como acostumbra, también desde cuentas afines a Sheinbaum acusan censura. Al final, todo se parece a la especialidad de la casa: la victimización, el ataque a las instituciones, clamar injusticias sin mucha razón de respaldo y, por supuesto, la violación a la ley como modus operandi y desde el poder. ¿Así quiere, Claudia Sheinbaum, ser presidenta? ... mejor #QuenoseaClaudia.

Más allá de mis preferencias políticas o las de los lectores de esta columna ¿realmente debemos seguir con la ruta de los gobernantes que se victimizan con cualquier pretexto? Los ciudadanos quedamos indefensos ante tales cobardías.

Me encantaría poder plasmar en todos los rincones de la ciudad #QueseaRoberto y promocionarme para Jefe de Gobierno o algún otro cargo de elección popular. Si no lo hago (más allá de que creo que las campañas deberían ser más limpias que lo que son hoy) es porque no tendría cómo pintar los letreros: sin dinero, sin capacidad logística, sin el respaldo del gobierno.

Es el poder lo que permite organizar una campaña como la de #EsClaudia. La competencia es absolutamente inequitativa contra cualquier rival de su partido (Marcelo Ebrard y Augusto López también están en campaña y también pintan bardas pero en menor escala que Sheinbaum), pero más aún contra cualquier rival en general, del partido que sea. Esa ventaja es corrupción y abuso de poder.

La actitud de Sheinbaum refleja lo que muchos pensamos de ella: carece de honestidad para gobernar a México. Por eso, insisto, #QuenoseaClaudia.