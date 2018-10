Corazón de perro A través de la peculiar relación entre Laurie Anderson y su adorada perra Lolabelle, el documental Corazón de perro (Estados Unidos, 2015) repasa al estilo de cine-ensayo todo aquello que ha inspirado y aterrado a la artista a lo largo de su vida. Esta película encabeza la lista de estrenos semanales de FilminLatino y marca el regreso al cine, despue \u0081s de 30 años, de la prolífica performancera, compositora experimental y pionera de la música electrónica, Laurie Anderson, además de rendir un homenaje al acto de creación, a la resiliencia y a la expresión del ser.

Del mismo modo, la plataforma de cine del mundo estrena el documental mexicano Héctor García, fotógrafo (2007), dirigido por Carlos Rodrigo Montes de Oca. Con 83 años de edad, el célebre fotógrafo Héctor García se ha dedicado por más de 60 años a retratar momentos trascendentes de México, pero sobre todo a capturar en su lente la vida cotidiana de la ciudad que le tocó vivir mediante dos hilos conductores: la pobreza y la marginalidad. Medio siglo después, esta película acompaña a los artistas Héctor y María García por el Zócalo capitalino con un desafío: filmar el devenir de la Ciudad de México.

Al apartado Gratis MX se han incorporado siete cortometrajes mexicanos, que usuarios de todo México pueden ver en línea sólo con generar un usuario en FilminLatino, entre los que destaca Microcastillo (2016), dirigido por Alejandra Villalba García. Se trata de un cortometraje que formó parte de la Semana de la Crítica en Cannes cuyo relato central es protagonizado por una familia atrapada por una fuerza similar a lo humano que no les permite llevar a cabo su vida cotidiana, con las actuaciones de Fabián Hofman, Nailea Norvind, Teresa Peace. Andra Sutton y Juan Vera.

Otros cortometrajes destacados que forman parte de la curaduría son My soul is old (2016) de Claudia González-Rubio, que cuenta la historia de Mina, una emigrante coreana en la Ciudad de México que experimenta su primer despertar sexual, y El grifo (2016) de Dan Chávez, donde acudimos al drama de Joan a lo largo de 22 minutos. Él está por comenzar su vida adulta dejando atrás todo lo que conoce, incluyendo a su madre.