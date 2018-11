+ Que ver | Cine de todo el mundo

Por: Lucía Miranda FilmLatino

FilminLatino, la plataforma digital de cine de todo el mundo, ofrece una alternativa para disfrutar las mejores colecciones fílmicas y series desde casa. De manera semanal incorpora estrenos que han sido nominados o galardonados en los festivales de mayor renombre y que pueden ser vistos en línea en todo México.

Esta semana se estrena Hedi (Mohamed Ben Atti, 2016), largometraje coproducido entre Túnez, Bélgica y Francia que narra las vivencias de un joven tranquilo que sigue el camino que se le ha trazado. Túnez está cambiando, pero Hedi no espera mucho del futuro y deja que otros tomen sus grandes decisiones por él. La misma semana que su madre está preparando su matrimonio, su jefe lo envía a la ciudad costera de Mahdia para buscar nuevos clientes. En una encrucijada, Hedi comienza a evitar sus deberes profesionales y pronto se encuentra con Rim, un trotamundos de espíritu libre que trabaja como líder de actividades en un centro turístico local. Producida por los hermanos Dardenne, el debut de Mohamed Ben es una exploración de Túnez tras la revolución que supuso la Primavera Árabe como una inolvidable historia de amor prohibido.

Los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne también sostienen una faceta como directores en La chica desconocida (Bélgica, Francia, 2016), un largometraje en el que se adentran en el género policíaco. Jenny, una joven médico familiar, se siente culpable por no haber abierto la puerta de su consulta a una chica a la que encuentran muerta poco tiempo después. Al saber que la policía no tiene forma de identificarla, Jenny tiene un solo empeño: descubrir el nombre de la joven para que no sea enterrada anónimamente y desaparecer como si no hubiera existido nunca.

En último lugar se estrena Mimosas (Olvier Laxe, 2016). Una caravana acompaña al anciano y moribundo Jeque a través del Atlas Marroquí. Su último deseo es ser enterrado con sus seres queridos. Pero la muerte no espera. Los caravaneros, temerosos del paso en la montaña, se niegan a continuar transportando el cadáver. Ahmed y Said, dos pícaros que viajan con la caravana, prometen llevar el cuerpo a su destino, pero ¿realmente conocen el camino? Segundo largometraje del realizador Oliver Laxe, ganadora del premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes.

