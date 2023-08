Quemar los libros

Los nuevos libros de texto gratuitos no convertirán a tus hijos e hijas en comunistas. Se habla de crear comunidad, solidaridad, que nada tiene que ver. En cambio, quemarlos, sí te convierte en un aliado del régimen más odiado del mundo: el nazismo.

El 10 de mayo de 1933, estudiantes universitarios de Alemania quemaron más de 25 mil libros. Entre los autores que sufrieron esta atrocidad se encuentran Sigmund Freud y Albert Einstein. Igual suerte sufrieron escritores de los Estados Unidos como Helen Keller y el gran Ernest Hemingway. Fue un espectáculo terrible mirar cómo esos universitarios eufóricos contemplaban las obras ardiendo en llamas al tiempo que hacían el saludo nazi.

Joseph Goebbels, ministro alemán de Ilustración Pública y Propaganda, reunió a cerca de 40 mil personas, la Plaza de la Ópera de Berlín fue testigo de su discurso en el que declaró: “la era del intelectualismo judío extremo ha llegado a su fin. El futuro hombre alemán no será solo un hombre de libros, sino un hombre de carácter. Es con este fin que queremos educarlos… y así haces bien en esta hora de la medianoche para entregar a las llamas el espíritu maligno del pasado”. Imaginen el escenario: La amplia cobertura de los medios impresos calificó como un éxito la “acción contra el espíritu alemán”; las radiodifusoras transmitieron los discursos de Berlín, canciones y fiestas ceremoniales a innumerables escuchas alemanes. La era “oscurantista” nazi en contra de la expresión individual no alemana había iniciado.

En Estados Unidos las protestas no se hicieron esperar. Según consigna la Enciclopedia del Holocausto: “El mismo día de la quema de libros en Alemania hubo manifestaciones callejeras masivas en decenas de ciudades estadounidenses. En la manifestación más grande hasta esa fecha en la historia de la ciudad de Nueva York, cien mil personas marcharon durante más de seis horas para protestar contra los sucesos de Alemania y las quemas de libros.

Por su parte, Helen Keller escribió una carta abierta dirigida a los estudiantes alemanes participantes del “Holocausto de libros” en la que expresó: “La historia no te ha enseñado nada si crees que puedes matar las ideas. Los tiranos han intentado hacer eso a menudo antes, y las ideas se han levantado en su poder. […] Ustedes pueden quemar mis libros y los libros de las mejores mentes de Europa, pero las ideas que contienen han pasado por medio de millones de canales y continuarán”.

También protestaron públicamente por la quema de libros, el novelista Sherwood Anderson, la popular escritora Faith Baldwin y el guionista Erwin Cobb, quienes manifestaron su solidaridad con los autores prohibidos.

Mientras que los periódicos alemanes informaban triunfalmente que Alemania se estaba purgando de judíos y otros, considerados política o artísticamente sospechosos, los medios estadounidenses respondieron de diversas maneras: el Newsweek lo llamó “un holocausto de libros”, Time la denominó como un “bibliocausto”. Quien no tuvo resquemores para expresar su opinión fue Walter Lippman, columnista del New York Herald Tribune, en su columna escribió: “Estos actos simbolizan el carácter moral e intelectual del régimen nazi, porque estas hogueras no son obras de escolares o turbas, sino del actual gobierno alemán… El siniestro simbolismo de [este acto y] estas hogueras es que hay un gobierno en Alemania que pretende enseñar a su pueblo que su salvación está en la violencia”.

Fernando Báez, autor del libro Historia universal de la destrucción de libros, menciona a Bertolt Brecht quien repudió la quema de libros, escribió el poema “Die Bücherverbrennung” (La quema de libros):

“Cuando el régimen ordenó los libros con sabiduría peligrosa quemar en público, carretas con libros a las hogueras, y todos los bueyes fueron forzados a hacerlo, pero uno de los poetas perseguidos al revisar, con gran estudio, la lista de los quemados, se quedó estupefacto, pues su libro había sido olvidado. Fue volando en las alas de la ira a su escritorio, y escribió una carta a las autoridades. ¡Quémenme!, escribió con gran pesar. ¡Quémenme! ¡No me hagan esto a mí! ¿No he dicho siempre la verdad en mis libros? ¡Y ahora me tratan Uds. Como si fuera mentiroso! Yo les ordeno: ¡quémenme!”.

Para Goebbels, esas acciones apenas eran el comienzo de su insaciable sed destructiva. Fernando Báez, apunta que “pensaba conformar una Cámara de Cultura del Reich, con sus respectivas divisiones de Prensa, Radio, Literatura, Cine, Teatro, Música y Artes plásticas”. Esta propuesta pretendía “impulsar la arianización de toda la cultura alemana y prohibió la música atonal judía, el blues, el surrealismo, el cubismo y el dadaísmo”.

En 1937 Bernhard Rust elaboró una lista de las obras de arte “condenables” por el régimen nazi. Se decomisaron 16 mil quinientas obras de arte moderno, cerca de 650 pinturas, esculturas y libros fueron exhibidos en una muestra que se tituló “Arte degenerado” y se llevó a cabo en Múnich. Entre los autores considerados como proscritos se encuentran Picasso, Cezanne, Vincent Van Gogh, Rembrandt, Kandisky, Munch.

Hitler consideraba que esos artistas no favorecían los ideales del nazismo y que tales obras eran fruto de una fantasía enfermiza.

Tales acciones trajeron como consecuencia que destacados científicos, personajes de la cultura y el espectáculo abandonaran Alemania. Así fue como emigraron Albert Einstein y J. Robert Oppenheimer, cuyas contribuciones ayudaron a la fabricación de la bomba atómica.

Al respecto, Albert Einstein escribió en 1933 un texto memorable: “Mientras se me permita elegir, sólo viviré en un país en el que haya libertades políticas, tolerancia e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La libertad política implica la libertad de expresar las propias opiniones políticas verbalmente y por escrito; la tolerancia implica el respeto por todas y cada una de las creencias individuales. Estas condiciones no existen en Alemania, hoy. Quienes más han hecho por la causa de la comprensión internacional, entre quienes se encuentran muchos artistas, sufren, en ella, persecución…”.

Como bien dijo Helen Keller, las ideas no se pueden matar, las ideas plasmadas en los libros siempre buscarán una manera de sobrevivir.

ernesto.jimher@gmail.com

Twitter: OsirisJimen





SOL DE TAMPICO