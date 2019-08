¿Quién certifica?

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se respete la soberanía de México después de que Trump advirtió con retirarnos la certificación favorable en la lucha contra el narcotráfico. Lo evidente es el cinismo de Trump ante la resignación diplomática o política de países que nos acompañan en esa oprobiosa acusación, prevaleciendo naciones de Iberoamérica.

Protestas las ha habido, por supuesto, aunque dándose por entendido o sabido el poder enorme de los Estados Unidos -ahora con Trump a la cabeza de su gobierno- para calificar o descalificar a su antojo y según sus conveniencias principalmente económicas. Y es en tal entorno donde a mi juicio las palabras de López Obrador tienen un matiz distinto, que es el del comedimiento y cautela política, es decir, astucia más que precaución o reserva. Como si le dijera al loco de la Casa Blanca -hoy teñida del obscuro color del odio- que en el caso la soberanía es sobre todo respeto mutuo, porque perderlo le conviene menos a aquél que a nosotros.

En efecto, y por eso la constante cita de Juárez le debe recordar a ese trastornado mental, o a sus “asesores”, que la tozudez del prócer de Guelatao es una obstinación que hace historia de verdad y no contada en las rodillas del Tío Sam. Poco le podrá importar a Trump, obsesionado con su reelección, pero no a los norteamericanos conscientes. Y en este sentido creo que el diálogo no debe ser con Trump sino con el pueblo al que representa. El mensaje de López Obrador lleva entre líneas la idea de que el vocero del consumismo mundial pasa por alto que millones de sus electores son consumidores prioritarios de la droga, la que muy difícilmente circularía sin ellos. De manera que el mundo no certifica favorablemente a la viciosa gente que allende el Bravo le da razón de ser y difundirse al narcotráfico.

Ahora bien, el Presidente López Obrador sostuvo en relación con la abrupta advertencia de Trump la necesidad de robustecer la cooperación para el desarrollo entre México y los Estados Unidos. Ese es el punto. Es que no puede haber desarrollo de ninguna clase si el narcotráfico deprava y envilece a un importante número de personas. Es innegable que tan grave como ese, o quizá peor, es su consumo. Una de las consecuencias más dramáticas la tenemos a la vista y es la matanza indiscriminada, el homicidio, de gente ajena a la producción y consumo de la droga, como es el caso de Texas.

¿Qué tipo de política -gobierno- prevalece en un país prácticamente armado hasta los dientes bajo la infame presión de empresas encargadas de fabricarlas y distribuirlas? ¿Y ese país es el que se atreve a certificarnos aduciendo que generamos el narcotráfico que de suyo es inexplicable sin el consumo, factor éste decisivo en la terrible ola de violencia que llevó a lo de Texas? Masacre cuyo origen está en la alucinación mental de los consumidores armados.

Así el verdadero desarrollo -material, moral y espiritual- se detiene abruptamente disfrazado con una nueva versión del “destino manifiesto”, la de la supremacía blanca. Y todo ello sale del discurso bilioso de Trump. ¿Con qué cara, pues, se atreve a certificarnos? Lo hace con la esperanza de ganar las próximas elecciones; él, que representa y encarna la xenofobia y estulticia de unos Estados Unidos agotados por el poder. Ojalá los Estados Unidos inteligentes, civilizados e incluso cultos le den un mazazo electoral a ese loco para que se quede en el rincón obscuro de donde salió. Y pienso que aquí la opinión del mundo cuenta, va a contar.





