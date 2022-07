¿Quiénes encabezarán las alianzas electorales en el Edoméx y Coahuila? 

El próximo año estarán en disputa las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, dos elecciones que resultan importantes por sí mismas, pero con connotación nacional al ser el preámbulo a la elección presidencial de 2024.

La más deseada es el Estado de México, no sólo porque es el último bastión priista que ha gobernado en la entidad durante 90 años, sino por el número de electores que representa pues cuenta con el 13.1 por ciento de la lista nominal nacional, es decir que ahí, de las 17 millones de personas que habitan, 12 millones tienen edad de votar.

En números el Estado de México cobra gran relevancia porque pude ser quien defina al ganador de las elecciones presidenciales del 2024 al otorgar el 15 por ciento de los votos al candidato a la presidencia triunfante.

Ante esto los partidos ya están perfilando a sus candidatos y si bien en el próximo año es cuando empezará la verdadera carrera, Morena y sus aliados va a la delantera no sólo porque es el partido con más preferencias electorales sino porque ya inició con su proceso de selección de sus aspirantes.

En el caso del Estado de México en Morena 67 personas se inscribieron en el proceso de selección. De estas sólo tres tienen posibilidades reales de obtener la candidatura pues además de ser los más posicionados, cuentan con una gran base electoral.

Ellos son: la secretaria de Educación, Delfina Gómez; el senador Higinio Martínez y el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte.

A decir de Mario Delgado, líder de este partido, en el transcurso de los próximos días empezará la depuración de la lista de aspirantes y para ello se realizará una encuesta.

En la segunda encuesta, aclaró, se está definiendo si habrá dos o hasta tres encuestadoras nacionales para hacer ejercicios espejos.

En el caso de la alianza opositora, los partidos están definiendo quien podría dar la pelea a Morena y se mencionan a panistas y priistas.

Los panistas son: Enrique Vargas del Villar y Laura Rojas. Los dos con trayectoria en el servicio público como legisladores federales y locales.

Mientras que en el PRI tres pelean la candidatura, se trata de Alejandra del Moral Vela, Ana Lilia Herrera Anzaldo, aunque también podría figurar Ernesto Némer Álvarez, los tres con una amplia trayectoria local.

En el caso de Coahuila los partidos van con más calma en la elección de su candidato a la gubernatura, pero ya empezaron a sonar nombres como el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, el senador y empresario minero Armando Guadiana Tijerina, cercano al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal; el ex diputado federal, Luis Fernando Salazar, la exdiputada federal y fundadora de Morena en Coahuila, Miroslava Sánchez y el exalcalde acuñense Evaristo Lenin Pérez.

Mientras que en el PRI y el PAN también hay perfiles fuertes y los que figuran dentro de sondeos políticos y encuestas está el exalcalde saltillense y actual secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas.

Otro de los tricolores que figura dentro de las mediciones difundidas en redes sociales es el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González.

Por último, el aspirante tricolor que también suena en los sondeos y publicaciones digitales es el exalcalde saltillense y actual diputado federal, Jericó Abramo Masso.

Entre los posibles abanderados del Partido Acción Nacional (PAN), según encuestas circuladas en redes sociales, figuran el dos veces candidato a gobernador y exalcalde de Torreón, Guillermo Anaya Llamas. También figuran el ex alcalde monclovense Alfredo Paredes y el ex legislador local Marcelo Torres Cofiño.

Finalmente, Movimiento Ciudadano todavía no define a su candidato pues ha dicho que no se sumará a la alianza, pero en el caso del Estado de México el hombre con más posibilidades es Juan Zepeda y en Coahuila aún no hay claridad en los perfiles.

Pero como todavía hay tiempo, sin duda, en diciembre se definirán las cosas y se conocerá a los candidatos de todos los partidos. Estaremos atentos.