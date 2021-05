¿Quiénes somos Comunidad Libre?

All young people, regardless of sexual orientation or identity, deserve a safe and supportive environment in which to achieve their full potential.

-Harvey Milk





Las personas LGBTIQA+ hemos sido históricamente sujetas a cuadros sistemáticos de discriminación, marginación y violencia, lo cual, ha terminado por asediar al colectivo hacia una posición de especial vulnerabilidad y riesgo que afecta negativamente múltiples ámbitos nuestra vida personal y social.

Estos episodios se sustentan en estereotipos históricamente formados sobre la orientación sexual y la identidad de género que impiden el acceso y el disfrute a múltiples derechos humanos como el acceso a la justicia, salud, empleo, educación, personalidad jurídica, estado civil y protección a la familia, por mencionar algunas de las situaciones adversas a las que las personas LGBTIQA+ nos enfrentamos día con día en menoscabo de nuestra dignidad humana.

Por lo que hace al ámbito escolar, en numerosas instituciones educativas del país, alumnas y alumnos viven distintos grados de discriminación y exclusión debido a su orientación sexual, su identidad de género o la expresión de las mismas, lo que menoscaba su dignidad y repercute significativamente en su normal desarrollo académico. En la mayoría de los casos ello conduce a ocultar o suprimir nuestra propia identidad y sexualidad por temor a la estigmatización o a las represalias por parte de compañeros, personal administrativo, profesores y autoridades escolares.

En ese contexto, ante la falta de reconocimiento y atención a las necesidades vinculadas a la diversidad sexual y de género es necesario espacios abiertos al diálogo a efecto de articular acciones asertivas que construyan una cultura de respeto e inclusión de las diferencias como presupuesto básico para la consolidación de comunidades escolares más incluyentes y, como un reflejo de las mismas, de una sociedad mexicana más justa y equitativa.

Así es como alumnas, alumnos, egresadas, egresados, aliadas y aliados de la Escuela Libre de Derecho decidimos unirnos como una agrupación a la cual denominamos “Comunidad Libre”, un espacio de apoyo, fraternidad y confianza entre sus miembros, cuya labor principal es la propuesta, articulación y ejecución de acciones que contribuyan a la construcción de un entorno seguro que permita el sano desarrollo de una comunidad escolar que ha sido, es y seguirá siendo siempre diversa.

Comunidad Libre nace con el objetivo inmediato de crear y ofrecer un espacio seguro en el que los miembros de la comunidad LGBTIQA+ de la Escuela Libre de Derecho encuentren referencias de identificación, apoyo y acompañamiento que fortalezca y potencialice su desenvolvimiento académico y profesional; con el objetivo de incidir activamente en la vida comunitaria e interuniversitaria de la Escuela, con el propósito de procurar, dentro y fuera de ella, la visibilización de nuestra causa y el cumplimiento de nuestras metas e ideales.

Muchas veces hemos escuchado que “la Libre” proyecta una imagen de conservadurismo e ideología de derecha. Comunidad Libre nace como un esfuerzo para acelerar y fortalecer la apertura de una brecha que busca el reconocimiento de la diversidad que integra nuestra comunidad educativa como una fortaleza de la misma.

Desde su fundación en 1912 la Escuela Libre de Derecho nació como una alternativa al autoritarismo y la imposición ideológica. A más de cien años de su primera temporada de lluvias el espíritu renovador de nuestros fundadores sigue más vivo que nunca. Hoy su comunidad construye su camino para convertirse en un espacio más diverso e incluyente, en un espacio seguro para que cualquier persona que decida el camino de la abogacía -independientemente de su orientación sexual o identidad de género-, encuentre un lugar en el que su desarrollo profesional y académico sea pleno.

Hacemos votos para que, así como en la Libre, se abran espacios seguros para el libre desarrollo de la comunidad LGBTIQA+ en las escuelas y universidades, pues educar desde el respeto y visibilización a la diversidad es un presupuesto necesario para la construcción de una mejor sociedad.