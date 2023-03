Razones y mitos del súper peso

En el debate público llega a haber más ruido que análisis objetivo alrededor del “súper peso”, con abundancia de opiniones sin sustentar y a menudo sin elemental congruencia. En un contexto de polarización en el que todo parece sujeto a la politización, abunda la narrativa con esa inclinación.

En México no debemos recaer en las viejas ideas –más bien mitos– de que un peso fuerte siempre es beneficioso y sinónimo de una economía igualmente fuerte o señal de finanzas públicas sanas. No sólo porque desde hace mucho no hay un tipo de cambio controlado, sino basado en la oferta y la demanda, sensible tanto a lo que pasa aquí como en el exterior. Sobre todo, porque nada de eso es necesariamente cierto. Incluso, en ocasiones, puede reflejar debilidades. Un tipo de cambio apreciado tiene beneficios y costos.

Es muy temprano para hacer vaticinios sobre los efectos de los desplomes bancarios recientes. No son irrelevantes, pero no está claro que en Estados Unidos o en Europa se trate de un problema más apremiante que el combate a la inflación, tanto como para pausar el ciclo de alzas en las tasas de interés, que sí es determinante en los movimientos en los tipos de cambio. Por lo pronto, no para el Banco Central Europeo, que acaba de elevar su tasa en 0.50 por ciento.

La mejor forma de buscar las razones de la fortaleza del peso, y a partir de ello, hacer proyecciones fundadas para su cotización, es revisar la balanza de pagos, que es el registro de todas las transacciones monetarias de un país con el resto del mundo. Así lo hace un excelente análisis de Citibanamex, en el que me apoyo, sobre los números de ésta al cuarto trimestre de 2022.

El peso operó muy bien en 2022 y sigue haciéndolo, con uno de los mejores desempeños en el grupo de monedas emergentes en el mercado spot (compraventa a precio al momento). Se sostuvo ante los vientos en contra para las divisas, incluyendo el euro, cuando el dólar repuntaba y ante el aumento de la volatilidad y las tasas de la Reserva Federal.

El análisis concluye, con evidencia empírica, que la causa principal no sería la fortaleza de la economía estadounidense. En la cuenta corriente hubo un déficit mayor: de 8 mil millones de dólares (mmd) en 2021 a 13 mmd en 2022, principalmente por el saldo en comercio de bienes, que se deterioró en 16 mmd. Las exportaciones a Estados Unidos crecieron, pero la balanza comercial empeoró significativamente por más importaciones.

Tampoco fueron las remesas que llegan de ese país a familias mexicanas: crecieron de 52 a 59 mmd, lo que sólo pudo compensar parcialmente el mayor déficit corriente. Menos aún la Inversión Extranjera Directa (IED) y el nearshoring, la expectativa de una escalada de operaciones productivas que se reubicarán de China y Asia a México: se verían reflejadas en los flujos de IED, pero en 2022, el saldo neto por este concepto fue de 22 mmd, abajo de los 33 mmd en 2021. Las entradas aumentaron, pero la IED del país en el exterior creció.

El factor explicativo más sólido es, así, la inversión de cartera, el carry trade, que significa vender una divisa de una economía con tasa de interés baja y comprar otra con una de mayor rendimiento. Sobre todo, en el caso de México, la tenencia de Mbonos, títulos de deuda del Gobierno Federal con tasa fija emitidos a plazos mayores a un año. Pero el “secreto” no sería una mayor entrada de capital externo a ese mercado, sino una fuerte reducción en las salidas por los mayores rendimientos y porque el saldo en manos de extranjeros ya había disminuido demasiado.

Las salidas de extranjeros se incrementaron en 15 mmd en 2021 y sólo en 1 mmd en 2022 y la compra de activos financieros extranjeros por residentes en México, en particular bonos, pasó de 8 mmd en 2021 a un regreso de 1 mmd al país.

Hacia delante, el buen desempeño del peso debería continuar. El análisis de Citibanamex pronostica un tipo de cambio de 19.24 unidades por dólar al cierre de 2023 y 19.88 al de 2024. Básicamente, porque se mantendrá el buen negocio del carry.

La “retórica restrictiva” de Banco de México sugiere que el spread seguirá alto, probablemente con dos alzas de 0.25%, en marzo y mayo, y un recorte de 0.5% en diciembre, cerrando 2023 en 11%, con 7% de rendimiento real ex ante (descontada la inflación esperada). Para comparar, en Estados Unidos se espera un 5% para la tasa de referencia al cierre anual y 3.5% en inflación.

En suma, las tasas en ambos países seguirán jugando a favor del peso. Por si fuera poco, el análisis plantea una leve mejoría en la cuenta corriente. Considera una recesión en Estados Unidos al segundo semestre, pero también menor demanda interna en México y precios del petróleo a la baja. Así, la desaceleración de importaciones excedería a la de exportaciones, para una reducción del déficit comercial, como en las dos últimas recesiones (2008 y 2020).

Más aún, los analistas no ven una valuación “apretada”, pues la apreciación viene de niveles muy bajos: en 2020, el peso fue tan barato como en la “crisis del Tequila” y sigue abajo de su promedio móvil de 20 años.

Ahora bien, eso de ninguna forma quiere decir que el peso fuerte es y será, por el solo hecho de serlo, bueno para todo y para todos. Tampoco implica necesariamente finanzas públicas sanas y una economía sólida y que va por buen camino. Es importante tenerlo presente para evitar descalabros que ya ha vivido el país derivados, en buena parte, de esa narrativa y mitología equivocadas.