Barbara Tuchman escribe en la “Marcha de la Locura” cómo las élites gobernantes llegan a ser estúpidas y autodestructivas, pareciera que estamos en este momento en que los políticos se alejan de las ideologías y pragmatismo; solo prevalece buscar el éxito, aunque ello signifique una devastación propia. Es el caso del proceso político en Estados Unidos, en el cual en un hecho tanto inaudito como estúpido, Trump fomentó una manifestación violenta que acabó en el ataque al capitolio con la finalidad de obstruir la ratificación de las elecciones y triunfo de Biden por el Colegio Electoral.

Sus acciones fracasaron, toda vez que el triunfo se ratificó y Biden tomará protesta en los próximos días. Además fue el detonante para el inicio de su segundo juicio político y el cierre de sus cuentas en Facebook, Twitter y otras redes sociales. Sin embargo, esto provocará profundizar las diferencias ideológicas y aumentar una brecha: ya no solo entre Trump y Biden, sino en dos modelos de país que vienen confrontándose desde la Guerra Civil.

Los hechos de esta semana visibilizan una suma de agravios añejos que resultan en una visión diferente de los Estados Unidos; mientras existen hechos de violencias contra afroamericanos, también existen por el otro lado abusos de lo políticamente correcto como es el caso de la remoción de banderas, estatuas de héroes confederados, las cuales son innecesarias y no tienen un impacto real.

Descalificar a los que entraron al capitolio y suponer que son personas folclóricas se debe hacer burla, además de que es un grave error olvidar que millones de ciudadanos estadounidenses votaron por Trump por convicción, los cuales son parte un movimiento político añejo y peligroso, pero con una agenda que también debe ser escuchada y atendida.

Hay tres grandes ausentes en estos hechos: el sentido común, la política y la reconciliación. Estados Unidos a través de su legislatura y gobiernos, pero sobre todo las élites políticas y económicas, deben reconocer las demandas de los partidarios pro-Trump, sin olvidar las otras demandas, aquellas de discriminación racial y xenofobia, de lo contrario se entrará a un conflicto de largo plazo con dimensiones difíciles de imaginar. Todo esto se da en un caldo de cultivo volátil: crisis económica derivada del desempleo, una pandemia que ha afectado al país de manera severa y una pérdida de hegemonía económica frente a la emergente China.

El talento político más valioso no será de aquel que busque someter a la contraparte, sino de quien use su esfuerzo y capacidades para volver a encontrar un camino en común para todos los estadounidenses. No se trata de mostrar quién tiene razón, sino de estar siempre abiertos al diálogo y evitar los conflictos de largo plazo. Muchas heridas no han cerrado y la estupidización solo hará más profunda las diferencias.

Doris Kearns, una de las mayores historiadoras del poder en Estados Unidos con obras como “Teams of Rivals: The political genius of Abraham Lincoln”, escribió que “una vez que un presidente llega a la Casa Blanca, la única audiencia que importa es la historia”; ojalá y estén conscientes.XXXTwitter: @LuisH_Fernandez