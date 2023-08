Recuerdo de Ignacio Solares

Morelos Torres





Ignacio Solares -el gran Nacho, como le llamábamos con aprecio quienes llegamos a conocerlo- ha muerto. Su partida nos deja un amplio testamento de letras, de personajes, de ideas y de imaginación, pero sobre todo una creatividad e ingenio que no se habrán de repetir. En mi memoria se agolpan los recuerdos de su persona, su humor chispeante, jovial y a veces ácido, sus lecturas y autores predilectos, las frases que brotaban raudas de sus labios con aquella voz inconfundible.

Mucho, verdaderamente mucho tengo que agradecerle. En primer lugar, el haberme invitado a colaborar en el suplemento “La cultura en México” de la revista Siempre!. Me enorgullece también haber editado, en la Dirección de Teatro y Danza de la UNAM -cuando él la dirigía- el periódico universitario de teatro La Cabra, de la cual fuimos editores el propio Nacho, nuestro querido y admirado Pepe Gordon, y yo. También me llamó a dirigir por varios años una época bulliciosa y fresca -de grato sabor estudiantil- de la revista Punto de Partida, en la Dirección de Literatura de la propia UNAM. Y finalmente, me invitó también a trabajar en la Revista de la Universidad de México -al lado de nuestro inolvidable Ari Cazés-. Siempre tuve de su parte un trato amable y generoso. Debo mencionar incluso que alguna vez un poderoso personaje de las letras le pidió que me despidiera cuando fui elegido presidente de la Asociación de Escritores de México. Nacho se mantuvo firme y no accedió a aquella presión, lo cual revela su estatura moral.

Pero todo eso constituye sólo una parte de lo que tengo que agradecerle.

Nacho fue para mí un gran maestro en las artes del periodismo cultural. Con él aprendí a leer profundamente, a editar, a seleccionar, a crear cabezas o títulos atractivos para los textos periodísticos. A ponerme en el lugar del lector. También aprendí mucho de su capacidad para realizar entrevistas. En otro sentido, admiré siempre su capacidad para interpretar la Historia: en las interesantísimas obras de literatura histórica -teatrales o narrativas- que escribió, los personajes del pasado verdaderamente cobran vida, los episodios y los diálogos trascienden los fríos datos que solemos transcribir los historiadores.

Nacho Solares ha muerto. Pero no cesará su recuerdo, para quienes le leímos y escuchamos, para quienes le quisimos y admiramos. No cesará su recuerdo, que a la manera del río descrito en su novela No hay tal lugar -rememorada en estos días por Pepe Gordon-, fluye irresistiblemente hacia una paz viviente. Fluye en paz.