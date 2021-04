Recuperación económica y bienestar, van de la mano

Por Omar Navarro

Si se quiere que la reactivación económica sea sólida y de largo aliento, es necesario emprender acciones que modifiquen de raíz las distorsiones en los procesos productivos.

En ese sentido, la propuesta de reforma que se discute actualmente en la Cámara de Diputados en materia de subcontratación, incide en tres aspectos de forma positiva:

1. Protege de mejor manera los derechos laborales de los trabajadores, al impactar en sus ingresos, en su estabilidad y protección social.

Pone un freno a la simulación de las relaciones laborales, donde el trabajador no sabe quién es su patrón y en los hechos presta un servicio subordinado para una empresa aunque le paga otra, a la cual no conoce pero opera con pérdidas; de ahí que nunca recibe reparto de utilidades o no se reconoce su antigüedad, en perjuicio de su derecho a una vivienda digna y a una pensión decorosa.

Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, se recupera el propósito social de la misma.

2. Respecto de las empresas, se pone un piso parejo para la competencia, al limitar las estrategias agresivas de planeación fiscal y establecer en el Código Fiscal de la Federación que no se podrán deducir o acreditar los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante.

3. Asimismo, se fortalecen las finanzas públicas sin aumentar impuestos o hacer que los empresarios que no abusaron del esquema de subcontratación vean alterados los montos de pago por concepto de impuestos.

Estas reformas ayudarán a que la economía se recupere de manera permanente, generando certezas en el futuro para los trabajadores y empresarios.

En la Cámara de Diputados se han presentado otras iniciativas que pueden incidir en el desarrollo económico del país, porque buscan fortalecer la economía social y solidaria en beneficio de empresas sociales como las cooperativas. Estas propuestas permitirán cambiar el paradigma de privilegiar los capitales y la competencia, por otro en donde se favorezcan el trabajo y la colaboración –que tan buenos resultados ha dado en otras partes del mundo como Alemania, Canadá, España–, y que ha demostrado gran resiliencia ante la crisis económica generada por la pandemia.

El economista francés Thomas Piketty es claro cuando afirma que el crecimiento económico no tiene sentido por sí mismo; si se quiere estabilidad económica y social, es necesario combatir la desigualdad.

Asesor Temático de Economía del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados

@navarroo28

navarroo28@gmail.com