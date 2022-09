Reﬂexiones feministas

Twitter: @cons_gentil

A mi madre, el sol y luz de mi vida y la mejor madre que jamás conocí.

En este espacio hemos reflexionado sobre un gran número de polémicas de género, sus implicaciones, peligros, orígenes, entre otros. A pesar de que nuestras reflexiones se han centrado en fenómenos públicos y noticiosos, esta vez quisiera utilizar otro acercamiento. La discriminación de género se origina muchas veces en los núcleos en donde nos formamos, para después hacer parte de las instituciones que conforman nuestra cultura.

Con estos núcleos me refiero primordialmente a las familias, que en países como el nuestro todavía se pasan patrones de discriminación de generación en generación. Éstos pueden ser pasados tanto por hombres y mujeres por igual, y suelen ser sumamente nocivos porque se normalizan dentro del núcleo familiar (dificultando así el simple hecho de saber que existen) y consecuentemente requieren un profundo proceso de deconstrucción, aprendizaje y apertura mental para intentar deshacerse de ellos.

Es importante mencionar que, a pesar de ser una ideología que ha afectado primordialmente a las mujeres (y en el camino los hombres también salieron perdiendo en algunos aspectos) en muchas ocasiones las madres ocupan un lugar importante en perpetuar estas creencias, a pesar de que ellas mismas hayan sido las grandes víctimas del patriarcado.

La psicóloga Bethany Webster, ha acuñado la frase "Herida madre", definiéndose como el dolor de ser mujer que se transmite de generación en generación en culturas patriarcales. Esencialmente, ella argumenta que los rasgos de una madre tóxica son el resultado de mecanismos de supervivencia disfuncionales en las culturas patriarcales. Este es un recordatorio sombrío de que la madre tóxica es en sí misma un producto, no solo de su educación disfuncional, sino de una sociedad mayoritariamente dominada por hombres. Dicho esto, los hombres no están exentos de sufrir las consecuencias de este fenómeno.

No es inusual que, en muchos casos, la cultura patriarcal en la que nos criamos resulte en que las mujeres carguen con un tremendo peso de desprecio por su propio género sin siquiera darse cuenta. Este desprecio puede presentarse en distintas formas como fomentar los comportamientos machistas en la familia a través del desdeño por las actitudes que se asocian con el género femenino y generar juicios considerablemente duros hacia las mujeres (sean éstas figuras cercanas o no) y tener más empatía, consideración y/o admiración por las figuras masculinas en general.

Una de las características más nocivas del machismo es que no solo atenta contra las mujeres, sino contra las actitudes femeninas o masculinas que se manifiestan de una manera que no va de acuerdo con los roles tradicionales de género.Por ejemplo: como lo sería una mujer dominante o que expresa activamente su opinión (característica asociada más con lo masculino) o un hombre sensible que cuida mucho su apariencia física (característica asociada más con lo femenino).

El papel de una madre es esencial en el desarrollo de cualquier persona y esta relación nos marcará a todos por el resto de nuestras vidas. Es importante reflexionar sobre los principios que se fomentan en nuestro entorno maternal. Muchas veces el patriarcado nos juega una trampa y utiliza a la figura femenina más importante en la vida de un ser humano para sembrar desdén por su mismo género y perpetuar ideas que nos dañan a todas.