Reforma electoral, ¿para qué? (II)

Por: Claudia Ruiz Massieu. Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Una reforma político-electoral es posible si se define claramente su objetivo, si se consensuan los instrumentos y si se diseña de manera integral. Creemos en un sistema electoral más austero, pero no en una austeridad que sea excusa para debilitarlo. Eliminar los OPLEs, o los legisladores plurinominales, no mejoraría la democracia, pero sí crearía ventajas para el partido en el poder; por eso proponemos una revisión seria de las instituciones para hacerlas más eficientes. Se trata de mejorar, no desaparecer instancias democráticas.

Una reforma electoral debe consolidar la pluralidad; por ello estamos en favor de reducir el financiamiento público en 50%, pero con acciones complementarias que garanticen la equidad.

Planteamos cambiar la fórmula de distribución de los recursos públicos: que la mitad se reparta de manera igual entre los partidos con registro y la otra mitad en proporción a los resultados electorales (hoy sólo el 30% se reparte de forma igualitaria). De no hacerlo, los partidos de oposición enfrentarían problemas financieros que restarán su capacidad para representar a quienes no concuerdan con el oficialismo.

También hay que fortalecer los mecanismos de financiamiento privado a fin de superar el modelo “erario-dependiente”: aprovechemos la experiencia en fiscalización que nuestras autoridades han adquirido. Si hay transparencia sobre el origen y el destino de los recursos, entonces éstos deben ser una opción real para los partidos.

El PRI no está en contra de la democracia directa, sino de los instrumentos que la simulan y que sirven para legitimar decisiones abusivas desde el Ejecutivo que pueden desacreditar a la democracia directa real.

Con respecto de la revocación de mandato, queremos aclarar cuatro puntos: 1) deben convocarla los ciudadanos o un porcentaje de las minorías opositoras al gobierno, no el presidente; 2) la solicitud de revocación no debe someterse a las mayorías en el Congreso; 3) debe realizarse a partir del tercer año de ejercicio, no del segundo; 4) no debe coincidir con elecciones locales o federales.

La oposición no es remanente de la aritmética electoral, sino un actor central del régimen democrático. La oposición tiene funciones insustituibles, como advertir las rutas equivocadas y señalar alternativas que den voz a las minorías que representan la diversidad de México. Una reforma electoral democrática debe incentivar mayor competitividad, transparencia, representatividad y austeridad, sí, pero no la cancelación de los opositores en favor de oficialismo.