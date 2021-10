Reforma Eléctrica: Ni una, ni otra

Por una #SociedadHorizontal





El debate mas importante del sexenio ha iniciado. El presidente López Obrador presentó la semana pasada, conforme lo anunció desde su último informe de gobierno, una iniciativa de modificación constitucional para transformar el actual modelo eléctrico del país. La llamada “contrareforma” busca echar para atrás los cambios impulsados por Enrique Peña Nieto, durante la administración federal pasada.

Subrayo que ésta será la discusión más trascendente de la administración lopezobradorista. La propuesta enviada al Congreso tendrá repercusiones económicas, políticas y sociales en el corto, mediano y largo plazos:

Habrá impactos económicos pues del resultado de este planteamiento, dependerá la competitividad de la planta industrial y comercial mexicana. El costo de la electricidad es una de las determinantes fundamentales para la productividad, la multiplicación de riqueza y la capacidad de las empresas para crear empleos. Si el nuevo modelo nos lleva a generar electricidad de una forma más barata, ayudará a la base productiva; en caso contrario, será una variable que desarrollará importantes distorsiones y costos de oportunidad.

Las consecuencias políticas han empezado a aflorar. El debate entre los integrantes de la coalición “Va por México” empieza a tensarse con declaraciones que manifiestan desconfianza. Mientras que el PRI declara que revisará la iniciativa y escuchará a los ciudadanos, el PAN advierte que la alianza se romperá, en caso de no jalar todos en contra del planteamiento presidencial. Los efectos de un mal arreglo frente a esta encrucijada, rumbo a la elección del 2024 podrían ser desastrosas para el proyecto opositor.

Por último, las afectaciones sociales podrían representar magnitudes inconmensurables. Dependiendo del modelo tecnológico que se desarrolle, éste impactará en el bolsillo de los consumidores y en la salud de las próximas generaciones. Hoy el cambio climático como efecto global define la manera en que un país es evaluado en el concierto de las naciones. ¿Será México uno de los que se ubique en la vanguardia o en la retaguardia de la protección medio ambiental?

En este escenario, vale la pena profundizar y no trivializar el debate. No es un tema que deba analizarse desde la tradicional polarización. En mi opinión, por su trascendencia, no es una de esas discusiones, en las que automáticamente las fuerzas políticas deban manifestarse a favor o en contra. Así como la reforma en materia eléctrica que impulsó EPN no logró bajar las tarifas, tampoco el modelo previo, donde la Comisión Federal de Electricidad era preponderante, lo había logrado. Esto último cobra mucho mayor relevancia cuando la nueva iniciativa, da nuevamente a la CFE capacidades monopólicas en el mercado.

Los legisladores deben entender que éste no es un debate ideológico nacionalista. La participación de la iniciativa privada, sea nacional o extranjera, como lo visualiza el marco legal actual, permite la sumatoria de recursos con los que no cuenta el gobierno, especialmente si de energías renovables se trata. No obstante, quienes habrán de votar estos cambios constitucionales, también deben aceptar que el modelo actual permitió el “agandalle” de unos cuantos que, aprovechándose de figuras como el porteo, han impactado negativamente las tarifas eléctricas, al hacerse de subsidios que no les corresponderían.

La #SociedadHorizontal debe informarse, debatir y buscar influir para lograr un consenso en este tema. Hoy ni una, ni otra posición implican verdades absolutas. Por primera vez en lo que va de la 4T, la distribución de las fuerzas políticas impone la necesidad de dialogar. Ha llegado la hora de hacer política y acordar el mejor modelo energético, para el futuro de todos.