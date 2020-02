Reglas claras para poder crecer

En el día a día y desde pequeños para la sana convivencia entre quienes nos relacionamos, existen o se establecen reglas que permiten tener claridad sobre las directrices que hay que seguir, pues hasta en los juegos pueriles se implantan normas que forman parte fundamental del desarrollo de estos y en donde todos sabíamos lo que teníamos que cumplir.

En todas las sociedades, en todos los paises, en cualquier parte donde nos desarrollemos existen reglas, leyes, códigos, reglamentos y normas, en las cuales se establecen los derechos y obligaciones que todos tenemos, ya sea como ciudadanos, instituciones o empresas.

Parte fundamental del crecimiento de las economías, es buscar mantener los equilibrios del que hacer de la vida diaria, sobre todo si tenemos y realizamos proyectos con una visión de mediano y largo plazo; se hace esencial tener una certidumbre normativa y jurídica para contar con reglas claras que permitan poder realizar una planeación adecuada, la intención de realizar cambios en lo establecido es sano, si dichos cambios se hacen de una buena forma, analizada a fondo y tomando en cuenta los impactos ya sean positivos o negativos de lo que se intente modificar, esto permitiría sin duda que la adaptación e implementación de los mismos se realice de la manera más apropiada.

En el transcurso del tiempo se han dado cambios que han generado nuevas reglas y leyes que en todo momento deben promover el crecimiento, ya sea en las empresas o en los sectores económicos y para que estos funcionen, es necesario llevar a cabo los consensos que se requieran, la opinión de expertos y de aquellos que de alguna manera tendrán que adaptarse a esos cambios.

Sin duda hay que realizar cambios, pues hay mucho que se puede mejorar considerando la nueva realidad, en un entorno dinámico, no debemos perder de vista el objetivo final al que queremos llegar, pues es un tema que se debe construir entre sociedad y gobierno, con argumentos sólidos, técnicos, científicos que aseguren la mejora de las reglas que se pretendan cambiar, dando como resultado un progreso sobre las ya existentes; no se trata de defender ninguna ideología, ya que es la diversidad de opiniones es lo que enriquece la vida diaria.

Seguro quien lee esta columna habrá escuchado la frase: “más sociedad y menos gobierno”, desde mi punto de vista consideraría la frase: “más sociedad y más gobierno”.

Todos queremos que nuestro amado México crezca, que no exista pobreza ni desigualdad, que no haya corrupción, que nuestro país sea un México seguro, de mayor democracia , lleno de oportunidades y de mayor bienestar para todos los que vivimos en él y para las nuevas generaciones; si queremos lograrlo, se requiere tener reglas claras y con certidumbre de no cambiar lo que está demostrado que funciona, tomando en cuenta las opiniones de las diferentes voces que también luchan por un mejor país, para todos; no hay que olvidar que el éxito en el largo plazo, será el resultado de las decisiones correctas que tomemos en el corto plazo,

Director General

Consejo Nacional Agropecuario.