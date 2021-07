Hoy domingo 18 de julio 2021 cumpliría 104 años Nelson Rolihlahla Mandela (18 julio 1918 - 5 diciembre 2013). En homenaje a su legado coloquemos en el centro de la cotidianidad uno de sus paridigmas: “Podemos cambiar el mundo y hacer que sea mejor. Está en tu mano hacerlo realidad.”

En particular Nelson Mandela se involucró para hacer realidad un sueño de su país. Sus acciones son enaltecidas desde los derechos humanos y mencionado en las cinco personas que marcaron la historia en el siglo XX. Estuvo prisionero intermitentemente por su participación en las acciones a favor de la igualdad.

En reconocimiento la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), dos años después de su defunción, aprobó en el año 2015 las llamadas “Reglas Nelson Mandela”. Resolución que establece unas Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Contienen 122 reglas, revisadas y nuevos conceptos a las antiguas normas de Naciones Unidas de 1955.

Focalicemos la Regla 4:

“1. Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los ex reclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo.

2. Para lograr ese propósito, las administraciones penitenciarias y otras autoridades competentes deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas y disponibles, incluidas las de carácter recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la salud y el deporte. Todos esos programas, actividades y servicios se ofrecerán en atención a las necesidades de tratamiento individuales de los reclusos.”

En México está consagrada en el artículo 18 de nuestra Constitución. Apuntemos evidencias del avance en nuestro país para buscar la reinserción y al mismo tiempo amortiguar la reincidencia.

a) El reto, los 10 ejes de acción de la reforma del Sistema Penitenciario.

b) Un dato: “La reincidencia delictiva en la Ciudad de México alcanza actualmente el 29.8%, es decir de cada 10 personas que salen de prisión, casi 3 de ellas regresan…la buena noticia es que es un porcentaje que se ha venido reduciendo paulatinamente, hace unos años se hablaba de hasta un 40%” [con estudios de nivel medios superior o mayor reducen la tasa de reincidencia]. (Hazael Ruiz, La Querella Digital, julio 8, 2021).

Destacan y no deben pasar desapercibidas del ámbito penitenciario las políticas de transversalidad y aportaciones de los convenios de colaboración intersectorial. Educación, cultura, salud, deporte, trabajo, valores, recreación, reinserción, etc. Imaginemos un escenario en la pandemia sin la corresponsabilidad del personal de la Secretaría de Salud, internos, familiares, personal penitenciario, proveedores, etc. Falta el espacio para nombrar a personas, asociaciones e instituciones que hacen posible un cambio en la percepción y comportamiento de personas privadas de su libertad. Cada uno tiene en su memoria a quienes en esos momentos estuvieron presentes.

De ahí que “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” (Nelson Mandela). Demos la vuelta a la palabra “arma” por “derecho humano – acceso - herramienta para la paz”. En México, modificamos los comportamientos en el marco de la ley.

