Regresa a los melodramas una figura de la pantalla

La última semana de febrero la empezamos con noticias de estrenos y hoy toca hablar de Como tú no hay 2, la teleserie que protagonizan Adrián Uribe, Claudia Martín, Ferdinando Valencia, Aylín Mujica, Gerardo Murguía, Azela Robinson, Mayra Rojas, Alejandro Ávila, Carlos Said, Gema Garoa y Juan Pablo Gil entre un gran elenco. A partir de este lunes a las ocho y media de la noche por Las Estrellas veremos la historia de Toño y Ricardo, ambos interpretados por Uribe, quienes después de un encuentro, accidente y una confusión, el primero tomará el lugar del otro, que es de diferente condición social. La gran presentación a los medios de comunicación estuvo muy concurrida por productores de Televisa, ejecutivos y familiares o amigos de actores del reparto. Por ahí vimos a José Ron, apoyando a la actriz Jéssica Díaz; a Raquel Garza invitada por Gema Garoa y realizadores como Nicandro Díaz, Lucero Suárez, Roberto Gómez Fernández, José Alberto Castro, Pedro Damián, Luis Mario Santoscoy y Carmen Armendáriz.

Un dato curioso en esta producción de Carlos Bardasano fue que para lograr un mejor resultado en los efectos cuando aparecen simultáneamente en pantalla los dos personajes de Uribe, se llamó a una parte del equipo de producción que trabajó en la reciente versión serie de La usurpadora. Para el protagonista, esto significa un reto en su carrera y fuentes cercanas al staff coinciden en que el esfuerzo que pone con el doble papel es para destacarse. Como tú no hay 2 también será estrenada en Estados Unidos el próximo mes de marzo por Univisión.

En asuntos de telenovelas que se preparan, tenemos una buena noticia sobre el regreso de una figura. Es un hecho que veremos de nuevo en las pantallas a Daniela Romo en la historia titulada tentativamente Él ya no vive aquí. La actriz y cantante de larga cabellera reaparece después del personaje estelar de En tierras salvajes en 2017 y compartirá créditos con David Zepeda, Juan Diego Covarrubias, Emmanuel Palomares y Beatriz Moreno. Si ponemos atención, los dos últimos actores mencionados son parte de Vencer el silencio y esto no es casualidad. Descubrimos que la nueva producción será una especie de continuidad de Vencer el miedo, ambas producciones de Rosy Ocampo. En el caso de Palomares, habrá una sorpresa en su historia que será mejor descubrirla al aire. Sobre la protagonista de Él ya no vive aquí, en algún momento se pensó en llamar a África Zavala, pero con el feliz anuncio de su embarazo ya es poco probable y sigue el nombre de Claudia Álvarez en los rumores. La dirección estará a cargo de Benjamín Cann y las grabaciones inician la segunda quincena de marzo. Hasta el momento se dice que el título puede cambiar ...

En foro y tres locaciones están terminando las grabaciones de Médicos, línea de vida. Muchos actores ya se despidieron de sus compañeros y queda por definir la fecha de continuar con una segunda temporada el próximo año. En las últimas escenas de esta trama protagonizada por Livia Brito y Daniel Arenas también se verán dramas en el hospital, intervenciones quirúrgicas y más actuaciones especiales. Una de ellas es la de Azela Robinson, quien además de estar en el elenco de Como tú no hay 2 y en la segunda temporada de la serie Falsa Identidad, también aparecerá en la recta final de Médicos, línea de vida ...

De los melodramas pasamos a la comedia y ya podemos confirmar el estreno de la serie Doña Lucha & Co, el esperado regreso de Mara Escalante a la pantalla. Tal y como dijimos aquí hace semanas, este retorno está muy apartado a lo que vimos en María de Todos los Ángeles, ahora veremos al popular personaje en una oficina que ofrece diversos servicios. En el elenco base de Doña Lucha & Co se cuenta con Bárbara Torres y Javier Carranza, pero se contará con invitados especiales como Eduardo Santamarina y Alexis Ayala. Esta producción de Eduardo Suárez ocupará a partir del 16 de marzo en Canal 5 el horario de las ocho y media de la noche de lunes, el que actualmente tiene Vas con Todo.









De Teatro





La temporada número 63 de Teatro en Corto ya empezó. En las nueve obras se cuentan con las actuaciones de Lola Cortés, Marcos Valdés, Carlos Cravioto y títulos como Abajo hasta el fondo, Cita sorpresa,¿Me extrañaste? y el regreso de Se aceptan mascotas, ahora con las actuaciones alternadas de Claudia Ortega, Boris Duflos y Gregorio Cota, él también como productor. La comedia con dos personajes en escena, habla sobre las relaciones humanas y que a veces nos comportamos como perros y gatos. Esta segunda temporada concluye el 29 de marzo en las instalaciones de la colonia Nápoles ... ¡Hasta la próxima!