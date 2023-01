Reloj no marques las horas 

Cuando nos quedamos de ver en una estación generalmente escogemos el mismo punto, el reloj, el mejor referente que los usuarios del Metro de la Ciudad de México hemos encontrado para reunirnos. No siempre los relojes del metro muestran la hora precisa, de hecho es más común que no lo hagan, desde retrasos de minutos, de horas o la expresión de caracteres extraños. Así es el metro, así ha sido siempre y así lo queremos.

El reloj de la línea 12 se paró el 3 de mayo de 2021 a las 22:11 horas. Un tramo de la línea se vino abajo.

Aquella noche, el funcionario encargado de las políticas de movilidad de la ciudad reclamaba a los policías que no lo dejaran llegar al lugar del accidente. 20 meses mas tarde, el mismo funcionario callaba pero reía, mientras los demás cantaban en el momento en que se reanudó el reloj, la mañana del domingo 15 de enero de 2023.

Los peores gobiernos siempre tienen excusas en terceros. La ineptocracia cubana lleva 60 años diciéndole al mundo lo que pudieron haber sido si no hubiera bloqueo. Andrés Manuel López Obrador dedicó su administración como Jefe de Gobierno a culpar al Gobierno Federal y al “innombrable” de todos los males. Su administración como presidente no ha sido muy distinta.

Si todo lo que falla es culpa de terceros, entonces no requerimos mayor esfuerzo para gobernar. 90% de honestidad y sólo 10 de capacidad. La realidad es muy distinta. Asumir responsabilidades implica dar la cara frente a los problemas o, en su caso, ser muy precisos en las causas externas, en vez de sólo culpar a bloqueos, complots o sabotajes.

El gobierno, federal y local, va por la vida buscando terceros a quién responsabilizar de su fracaso. Sin embargo, no pierde el momento para ser frívolo. Con la caída de la línea 12 del metro murieron 26 personas y decenas quedaron con heridas severas. La memoria no merece ser tratada como lo hicieron la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo en la reapertura del tramo subterráneo. Echar a andar un tramo de la línea es lo mínimo frente a una tragedia que no debió ocurrir.

Pienso en ese funcionario que está al lado del guitarrista, que ríe, pero no canta, que a lo largo de 4 años de administración ha tenido que dedicarse más a los operativos de emergencia por las fallas del metro, que a formular políticas públicas en la materia. Sin duda hay obras buenas en esta administración, beneficios para miles de usuarios, pero el mejor resultado ha sido la improvisación. Son buenos, tanto para justificarse como para adaptarse al cierre de tramos operativos.

Sin embargo, los usuarios necesitan mucho más que pretextos. Aún bajo el escenario del sabotaje es evidente la ineptitud. Por décadas han caído todo tipo de residuos a las vías, por qué hasta ahora una lata es problema; por qué son mejores haciendo que los propagandistas del régimen acusen a la oposición, que resolviendo las fallas del subterráneo.

Al final de cuentas, en esta administración no hubo políticas públicas, han sido cuatro años de improvisación y de proyectos de ejecución relativamente rápida. El metro es víctima de la visión superficial de un gobierno trampolín que ya va tarde a su cita y el tren no pasa. La política pública da risa, pero no canta.