El coronavirus contribuye al renacimiento de las noticias. “Los informes basados en hechos son un salvavidas para la gran mayoría de nuestra audiencia”, de acuerdo con Kaius Niemi, editor en jefe del periódico finlandés Helsingin Sanomat. Esta afirmación se produce en un contexto, donde por años los medios de información han recibido críticas por parte de políticos populistas y otros grupos en las redes sociodigitales. Pero, algunos medios han mostrado innovación en sus formatos digitales para ayudar a explicar el Covid-19 a través de la ciencia. Este y otros datos se muestran en “Tendencias y predicciones en periodismo, medios y tecnología 2021”, elaborado por el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford (234 encuestas a periodistas de 43 países). Pero mejor vamos por partes:

Confianza en los medios. A pesar de las sombrías perspectivas económicas, la confianza en el periodismo ha aumentado en un año (del 46% al 53%). Esto se explica por el valor que el público le otorga a la información verídica. Asimismo, tres cuartas partes (76%) opina que el Covid -19 aceleró sus planes para su transición digital. Además, el 73% dice que confía en las perspectivas de su empresa; aunque solo la mitad (53%) visualiza un futuro para el periodismo. En otras palabras, “las preocupaciones se relacionan con el aumento de la información errónea y la desinformación, los ataques a periodistas y la sostenibilidad financiera de las publicaciones locales más pequeñas”.

Polarización. Este año se lanzarán más unidades informativas, en un contexto de debates acerca de la imparcialidad y objetividad; que estarán bajo presión en una era de mayor polarización política y social. A pesar de esto, la mayoría (88%) opina que el concepto de imparcialidad importa más que nunca, y casi la mitad (48%) está de acuerdo en que hay algunas cuestiones políticas y sociales en las que no tiene sentido ser neutral. Además, después de que en las elecciones de E.U. resurgieran las redes partidistas como Newsmax y America One, afines al ex presidente Trump; a más de cinco mil 500 kilómetros, en Reino Unido llegará GB News, un nuevo canal de TV dirigido a “británicos que se sienten desatendidos y no escuchados por los medios”; también Rupert Murdoch comenzará un nuevo canal en Internet. En otras palabras, este año veremos más propaganda disfrazada de posturas editoriales.

¿Qué nos sorprenderá? Los periodistas saldrán nuevamente, ya que “los eventos de la vida real están listos para regresar este año cuando comience la fatiga de Zoom”, aunque —eso lo digo yo— será mejor esperar a la vacuna. Además, despuntará la tecnología 5G, que disparará nuevos dispositivos portátiles y gafas inteligentes. Entonces preparémonos para un futuro que implica llevar el contenido y las marcas a más y más canales de distribución. Esto a pesar de que el Foro Económico Mundial afirma en su “Reporte de riesgos globales 2021”, que para los próximos dos años la "desigualdad digital" será una amenaza crítica para el mundo y el séptimo riesgo más probable.

Por último, Giorgio Vasari, historiador y artista italiano fue el primero que utilizó la palabra "renacimiento". Decía que las artes habían entrado en una decadencia a causa de la caída del Imperio Romano, pero habían renacido, gracias a los artistas de la Toscana en el s. XIII. Actualmente hay periodistas que contribuyen al renacimiento de las noticias en medio de otra decadencia; conocida —eso lo digo yo— como la “verdad de la mentira”, que de acuerdo con la psicoanalista Fernanda Hamann, es lo más peligroso en la actualidad. Una ola decadente de líderes políticos ensimismados, quienes ni ellos, ni sus seguidores están interesados en escuchar la opinión del otro.

*Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM, @gersonmecalco