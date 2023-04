Renacionalización oportuna

La renacionalización de una parte muy importante del sector eléctrico previamente privatizado, constituye una medida política, social y económicamente correcta, pese a reacciones de quienes por varias generaciones han recibido un adoctrinamiento contrario a la acción del Estado. Hubo un tiempo en que nos quedaba claro que el Estado es nuestra organización colectiva que protege los intereses de la comunidad y no un estorbo opuesto a tales intereses. Se gobernaba “con visión de Estado”, no como “gestión de negocio”. Después, se imbuyó el desprecio hacia el Estado como parte del arsenal ideológico del neoliberalismo con objeto de disminuir su conducción dirigida al beneficio general para, mediante la privatización y la desregulación, favorecer la actividad irrestricta y ambiciosa de los enormes conglomerados empresariales que operan a escala mundial, cuya acción ha agudizado dramáticamente la desigualdad en el planeta.

La recuperación de buena parte del sector eléctrico por parte del Estado es una medida políticamente correcta, porque permite a este asumir la tarea de conducir un área estratégica del desarrollo nacional. Me refiero a la Política con mayúscula; no a la actividad dirigida a conseguir votos o posiciones personales de poder. En su sentido más profundo y positivo la Política es la acción conductora de la vida comunitaria hacia un fin de beneficio general para el bienestar de la polis —raíz griega de la palabra—, es decir, del conjunto de seres humanos que comparten una historia y un destino. Una acción es políticamente adecuada si beneficia a la comunidad e indiscutiblemente es benéfico el control mayoritariamente público de un servicio fundamental para toda la Nación como la generación y distribución de energía eléctrica. A mi juicio, lo ideal sería que el sector público operara el 100% del sistema, pero ya es un enorme avance que la compra de 13 plantas de Iberdrola, permita a la CFE hacerse cargo del 55%. El costo de la medida es secundario si se considera que la eventual afectación de un recurso vital como la energía eléctrica controlado por intereses ajenos, tendría sobre la seguridad nacional, la capacidad de decisión soberana y la estabilidad política y social del país. Estos valores tienen el más alto rango no sujeto a minuciosos cálculos económicos, puesto que no hay recursos mejor empleados que los orientados a la preservación de dichos valores.

Políticamente es también importante tener en cuenta que muchos países está procurando la relocalización nacional de actividades industriales y conviene alinear la política mexicana con la tendencia observada planetariamente. A ello se suma como acierto político, evitar que gobiernos extranjeros pretendan imponernos condiciones en defensa de los intereses empresariales de sus nacionales.

Desde el punto de vista social la medida es conveniente si tomamos en cuenta que un factor determinante de la estabilidad social es la satisfacción oportuna y accesible de las necesidades básicas, entre las cuales el aprovisionamiento de energía es vital. La expansión del servicio ofrecido por la CFE asegura la atención de todas las clases sociales y regiones del país, sin sesgos dirigidos solo a la búsqueda de ganancias. Igualmente permite dirigir los subsidios que ahora benefician a las empresas privadas, a la disminución de las tarifas de los consumidores.

Finalmente, desde el punto de vista económico, la renacionalización es un acierto porque permite hacer más eficiente el despacho y la distribución de la energía y garantiza que el beneficio que en el sector privado recibirían los accionistas de los consorcios transnacionales, se quede en el país.

En este aspecto no hay que considerar la relación inmediata entre costo y beneficio, sino las implicaciones en el largo plazo. Depender de proveedores de energía que controlan una gran parte del mercado y pueden elevar los precios a placer como lo hicieron en España, es una mala apuesta económica para el país. Invertir 6 mil millones de dólares en la adquisición de estas plantas implica asegurar el manejo del sector en beneficio del país e impide quedar en manos de intereses extraños que pueden provocar graves conflictos sociales por el descontrol de las tarifas. Se planteó que la privatización abarataría el precio de la energía. Eso resultó falso como puede apreciarse en la información que brinda la propia Comisión Reguladora de Energía, pues a los proveedores se les paga el precio más alto de entre los que presentan los distintos oferentes. La creencia en que un precio menor siempre es beneficioso, es un grave error económico, pues cuando ese precio lo convierte a uno en dependiente del proveedor, siempre estará sujeto a cambios desfavorables, intempestivos. La utilidad de la operación tiene que verse en un sentido integral, que los economistas formados en el neoliberalismo no alcanzan a comprender, pues nadie les enseñó una fórmula económica que las antiguas amas de casa conocían a la perfección: “lo barato sale caro”.

