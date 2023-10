Rendición de cuentas: anhelo o derecho en la CDMX

Si pensamos en la democracia como un ciclo, de forma general podríamos identificar momentos clave en el proceso: la jornada electoral, y la rendición de cuentas.

Como ocurre con otros derechos, la transparencia, la buena administración pública y la rendición de cuentas, están muy relacionados entre sí, y podríamos decir que tienen el mismo objetivo: informar.

A través de la rendición de cuentas, la ciudadanía continúa ejerciendo la democracia por medio de sus representantes populares, pues ellos reciben los resultados de la Administración.

Más que “corte de caja” o un “parte de resultados”, rendir un informe es hacer un balance objetivo entre las metas planteadas, los objetivos alcanzados y los pendientes por cumplir.

Sobre todo porque dar, someter a análisis el trabajo y comparecer ante otro poder igualmente soberano, implica mostrar el respeto a nuestras leyes, y seguir el sistema de contrapesos que ha elegido ciudadanía.

Es cierto que el formato para estos informes no es ideal, pues con tiempos estrictos no es posible replicar todas las ideas o expresiones que la ciudadanía realizaría, ni escuchar todas las respuestas de la autoridad.

He propuesto cambios a ese formato, para interactuar directamente y no dejar preguntas sin plantear o voces sin escuchar. Lamentablemente no se han aprobado.

Sin embargo, como Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX, para que todas las fuerzas políticas se expresaran sin limitación, garanticé flexibilidad en el tiempo utilizado por las y los diputados.

Esa flexibilidad y la tolerancia a la diferencia de opiniones, deben ser elementos mínimos que reflejen la apertura al diálogo en la más alta tribuna de la Ciudad.

La madurez en el servicio público, el respeto a la investidura ciudadana, al Recinto Legislativo, a los testigos e invitados y la altura de miras, permite a todos comprender que no es someter un poder a otro.

Por el contrario, es lograr equilibrio en la rendición de cuentas, donde la democracia, el reconocimiento a la pluralidad de ideas, las coincidencias, disidencias, el diálogo y debate, garantizan una mejor ciudad.

Respondiendo al informe del Jefe de Gobierno: conminé a los poderes juntos en un mismo espacio, a velar por la ciudadanía, la democracia y soberanía de la CDMX.

A 30 años de la reforma política que consideró por primera vez la figura de Jefe de Gobierno, y a 6 años de tener nuestra Constitución, la CDMX hace historia como incipiente entidad.

Con amplia expectativa ciudadana y esperando que la rendición de cuentas logre equilibrar la transparencia e informe de acciones de gobierno, con análisis y evaluación, basados en respeto mutuo y objetividad, esta semana comienzan las Glosas por el Quinto Informe de Gobierno.





Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la CDMX