Renuncia sin causas

Los hechos no dejan de existir aunque se les ignore.

Aldous Huxley

1. ¿Medina Mora se va sin motivos? El ahora ex ministro de la Suprema Corte, envió el pasado 3 de octubre su renuncia al presidente. El contenido fue breve y lacónico. Esto hizo que las especulaciones fluyeran sin límites. Era la oportunidad para denostar a éste polémico personaje. Sin embargo, es necesario recordar los procedimientos legales para la dimisión de un ministro. El artículo 98 de la constitución dice a la letra: “las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”.

Aquí hay un problema serio. La misiva de renuncia de Medina Mora no expresa las “causas graves” y, AMLO, inmediatamente aceptó su dimisión. Los senadores, de igual manera, aceptaron la renuncia haciendo abstracción del articulo 98 costitucional e incluso acusaron al exministro de delitos diversos, cuando lo único que hay, hasta ahora, son denuncias.

2. El desplante. El ciudadano Santiago Nieto, titular de la oficina de Inteligencia Financiera (UIF), y quizás uno de los funcionarios más incondicionales de AMLO, declaró, según el periodista López Dóriga, que el ahora ex ministro, “había sido denunciado ante la Fiscalía General de la Republica por lavado de dinero” (Milenio, 8/10/19, p.3). Pero, Nieto, tambien expreso su sentir: “¿Qué no me gusta de Medina Mora como ministro de la Corte?” Y se respondió: “No me gusta su jurisprudencia que cercenó una buena parte de las atribuciones de la UIF y mucho menos el porqué de esa jurisprudencia: proteger a grupos o a personas relacionadas con el gobierno anterior, lo que me parece que no es función de los ministros” (Milenio, 8/10/19, p.3).

Epílogo. ¡Recorcholis! Ahora resulta que las acusaciones ante el MP se fundan en fobias personales. Claro, y como sabemos, Nieto no pudo actuar sin la autorización del presidente. Medina Mora no es de nuestras simpatías, pero ello no implica callar ante la violacion a la Constitución (artículo 98) y a la presunción de inocencia. ¿Qué es eso de andar difundiendo las denuncias de la UIF ante la Fiscalía? Si el ex ministro violó la ley, que se proceda de acuerdo a la normatividad vigente, no por los humores del presidente y sus subordinados.

Por supuesto, éste hecho no es casual, en politica, existen generalmente, las causalidades. AMLO sigue avanzando en su captura de la Corte y, con ello, ira desvaneciendo los contrapesos, que tanto le incomodan. Aunque lo niegue en las misas de siete.

