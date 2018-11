Reprobada la confianza en AL

¿Usted confía en la persona que está a su lado en estos momentos? ¿Le cree al locutor y/o conductor de su programa favorito? No tiene que responder que sí, porque si su respuesta es no, usted pertenece a los más de seis de cada 10 mexicanos que no confían en lo que leen en los periódicos.

Además, forma parte de los ocho de cada 10 que no confían en los demás. Y no me estoy refiriendo a los partidos políticos, bancos o políticos, sino a la persona que está a su lado en estos momentos. Los medios de información de México son los segundos peores evaluados en toda América Latina, solo detrás de El Salvador, ya que únicamente 3.5 de cada 10 mexicanos confía en ellos, cifra del Latinobarómetro 2018. Por esa y otras razones tiene todo el sentido y es muy popular que el presidente electo AMLO los critique, pero mejor vamos por partes:

Confianza.

El problema con la confianza en instituciones es que en 2018 no se registran aumentos. Somos la región del mundo más desconfiada de la tierra y por segundo año consecutivo tenemos el mínimo histórico de confianza interpersonal. Brasil no tiene confianza interpersonal, registra 4%, en Venezuela alcanza 8%, y Costa Rica 10%. Los países que tiene más confianza interpersonal en la región son Colombia, Uruguay y Guatemala con 20%, le siguen Argentina y México con 18% (revisar los resultados de la misma pregunta en Asia, África, el Mundo Árabe, de los barómetros regionales reunidos en el documento llamado Globalbarómetro. www.globalbarometer.net Lo mismo se obtiene de los resultados del Estudio Mundial de Valores en su última ola (www.wvs.org ).

Confianza en instituciones.

La Iglesia es la más confiable con 63%, la policía con 35%, la institución electoral 28%, el poder judicial 24%, el gobierno 22%, el congreso 21% y los partidos políticos 13%.

En promedio, en América Latina la confianza en los medios de comunicación y bancos es de 44% y 43%, respectivamente. En otro estudio y de acuerdo con Consulta Mitofsky las cadenas de radio pasan del séptimo lugar al quinto y el INE escala dos posiciones. Por primera vez se midió la confianza en las redes socio digitales que aparecen empatadas con los medios de información y específicamente con las estaciones de radio.

En México las instituciones políticas.

Menos de seis de cada 10 confía en la Iglesia. Paraguay y Panamá son los países que más confían en esta institución. Menos de dos de cada 10 confía en la policía, uno de cada dos en las Fuerzas Armadas, 32% en las autoridades electorales, 23% en el poder judicial, menos de dos de cada 10 en el gobierno, solo superado por Brasil y El Salvador, los partidos políticos sólo tienen la confianza de uno de cada 10 mexicanos y dos de cada 10 confía en los legisladores.

Instituciones privadas.

Cuatro de cada 10 mexicanos confían en los medios, los bancos tan famosos en estas semanas cuentan con la confianza de no más de 33% de la población, las ONG solo tienen el apoyo de 38%. Hace ocho años, desde el inicio de la década, los ciudadanos de América Latina se quejan de que hay retroceso. En total, en 2018 se registran menos ocho puntos porcentuales de “progreso neto”. En los 23 años que Latinobarómetro ha medido la región nunca se había registrado esta percepción de retroceso tan grande.