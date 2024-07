Republicanos arropan a Trump tras atentado, mientras que futuro de Biden se decidirá en agosto

En los últimos días, los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden y Donald Trump, han estado en el centro de la opinión pública por diversos motivos, ya sea por los desatinos del actual mandatario durante el primer debate, o por el atentado que sufrió el sábado pasado el expresidente.

A esto se suma la Convención Nacional del Partido Republicano que se llevó a cabo en Milwaukee, donde los delegados republicanos nominaron oficialmente a Trump para la tercera elección presidencial consecutiva, confirmaron al senador de Ohio JD Vance como su compañero de fórmula y de nueva cuenta arremetieron contra México.

Por su parte, la Convención Nacional del Partido Demócrata está programada para realizarse del 19 al 22 de agosto en Chicago, y aunque se espera que Joe Biden sea designado candidato presidencial, lo cierto es que su futuro todavía es dudoso, pues cada vez hay más demócratas que opinan que debe abandonar la campaña y dejar que su partido nomine a otro.

Para muestra basta mencionar que la encuesta realizada por la AP y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, arrojó que casi dos terceras partes de los demócratas opinan que el presidente Joe Biden debe abandonar la campaña electoral.

Además, encontró que sólo unos tres de cada 10 demócratas están muy o extremadamente confiados en que él tiene la capacidad mental para desempeñarse en el cargo eficazmente, un leve descenso con respecto al 40 por ciento registrado en una encuesta realizada en febrero.

Sin embargo, los medios de ese país adelantaron que los demócratas buscarán realizar una votación virtual para convertir al presidente Biden en el candidato de su partido en la primera semana de agosto, ya que ha rechazado los llamados para que abandone la contienda después de su desastroso desempeño en el debate contra Donald Trump.

Pero ¿qué son las Convenciones Nacionales?

Es importante mencionar que el sistema electoral de Estados Unidos funciona distinto a como ocurre en otros países, pues en lugar de que opere con un voto directo, los ciudadanos votan de forma indirecta para elegir a su presidente.

Así que, antes de la elección del 5 de noviembre, los partidos más importantes de la Unión Americana realizan convenciones nacionales, donde cada uno elige a los candidatos definitivos a la presidencia y vicepresidencia.

Para que esto sea posible los aspirantes a dichas candidaturas deben cumplir con dos requisitos principales: ganar la mayoría de los delegados, los cuales son elegidos durante las elecciones primarias en cada estado y las asambleas de los partidos.

Posteriormente, la elección de los candidatos es confirmada por los votos de los delegados durante sus respectivas Convenciones Nacionales.

En caso de que ningún aspirante obtenga la mayoría de los delegados, entonces ellos eligen el candidato a nominar por rotación de votación adicionales.

Recordemos que el próximo 5 de noviembre EU elige a su próximo presidente además de 435 Congresistas (Cámara Baja) y 33 Senadores, porque se renueva un tercio del Senado para los próximos 6 años.

También, están en disputa los gobernadores de 11 Estados (Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Vermont, Utah, Washington, West Virginia).

Por lo anterior, las miradas del mundo no se alejarán de Estados Unidos hasta la fecha de la elección y México no debe ser la excepción, pues conforme avance la carrera por la presidencia y tras la designación de JD Vance como compañero de fórmula de Trump, seguramente las críticas contra nuestro país por la migración y el combate al narcotráfico no van a cesar. Ya veremos.