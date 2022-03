Revocación sin convocatoria

Por más que hacen, la sociedad no se siente “convocada” a ir a votar el próximo 10 de abril. La faramalla de la “Revocación de Mandato”, capricho persistente de AMLO, llegará envuelta en la más ancestral de las alquimias. En todas las trampas, tranzas y cochinadas que ejercía el viejo Régimen y que tan hartos nos dejaron.

De la compra de votos a las múltiples formas de cohecho e intento de convencimiento por cualquier medio, los morenacos han hecho gala de movilización y compromiso con el culto a la personalidad de su gurú.

Legiones enteras de militantes del partido, legisladores, burócratas y la enorme cantidad de personal que tiene a su servicio -como los siervos de la nación y demás ejército de parásitos a los que mantenemos, sólo para que hagan promoción del tlatoani y su 4T-, a golpe de calcetín recorren ciudades y campo, convocando a la archi mentada jornada.

Los carteles de aplauso a López Obrador, tapizan hasta el último rincón de la República y la demencia llega a tal extremo, que las fracciones morenacas del Congreso aprobaron un decreto que permite a los funcionarios hacer promoción, propaganda prohibida por la Constitución. Se niegan a reconocer que fueron ellos los que propusieron el sexenio pasado, esto a lo que ahora le llaman censura y que, el Tribunal Federal Electora condenó por ser violatorio de la Ley.

Cualquier elección tiene su buen porcentaje de abstención. Hay núcleos que se niegan a ir a las urnas, un segmento por apatía, otro por rechazo a los candidatos, a los partidos o a la clase política en general. Si hay una negativa a acudir al ejercicio democrático por excelencia, qué decir cuando se trata de ir ¡para nada!

Y es para nada, porque no sólo no se va a elegir a un gobernante o legislador, sino que se iría a votar por una elección que no se pidió. Ningún sector de los mexicanos, en forma aplastante, demandó que se hiciera la revocación. Quienes no están de acuerdo con el mandato actual, saben que en tres años tendrá que dejar Palacio. Quienes lo aprueban no tienen necesidad de reiterarlo en una casilla dominical, que obligará a tener que hacer a un lado la pachanga acostumbrada del día de descanso. El tema deja indiferentes, por completo, a las mayorías, preocupadas por la problemática real y no por las ensoñaciones y delirios del emperador autoritario.

AMLO inventó el despilfarro exorbitante y la enorme estupidez, como un medio para reforzar su popularidad e incrementarla, en lo posible, en previsión de próximas elecciones. Sabe que el Poder se le va de las manos, como arena entre los dedos, e intenta conservarlo hasta el momento en el que le permita, de acuerdo a su peculiar manera de pensar, heredárselo a quien considere que seguirá por la misma senda “del cambio”. Para él no hay más tiempos que los electorales y, como lo hemos visto y sentido en carne propia, su única preocupación y enfoque es a esta materia, mientras la problemática real crece aplastante e incontrolada.

De aquí que la mentada revocación se convirtió en ratificación y, obvio, es una necedad y una trampa para los ciudadanos de buena fe, que consideran que es importante. El avance democrático, del que demagógicamente hablan, es inexistente, desde el momento en el que “el pueblo” no lo pidió. Berrinches caros de un Ejecutivo, que podría haber dedicado esos recursos a tapar agujeros, como el de las medicinas, la salud en general o la seguridad.

