Revocaciones de mandato 

En las últimas semanas ha estado subiendo la recolección de firmas para la revocación del mandato de varios alcaldes de la Ciudad de México. Esto comenzó en Xochimilco pero se ha expandido por lo menos a otras tres demarcaciones. No es el caso del Alcalde de Coyoacán, respecto a quien, a pesar de mis diferencias, jamás daría mi firma para revocar su mandato. Soy enemigo de la figura y daré aquí mis razones.

En México, en general, elegimos tres niveles de autoridades ejecutivas, la Presidencia, las gubernaturas o la Jefatura de Gobierno, y 2469 municipios, si bien algunos se guían por un sistema de usos y costumbres. Siempre habrá un buen gobernante y uno pésimo. En la percepción general dominan los malos. Cuando hablamos de filias, si tenemos una simpatía política, somos más laxos para juzgar a nuestros correligionarios y más severos con la oposición.

Una elección es un acto de fe. Uno puede creer en el candidato o candidata, en la ideología de su partido, o simplemente puede optar por una estrategia de descartes para tomar la elección, lo que llamamos voto útil y hemos ejercido por lo menos desde 2000.

Si una persona vive 78 años y vota en todas las elecciones que le corresponden, acudirá a las urnas por lo menos 20 veces ... y se va a equivocar la mayoría de ellas mientras no haya un marco institucional fuerte que acote el ejercicio del poder y sancione cualquier desviación, o mientras no haya una sociedad participativa y ecuánime que antes que prenderle fuego a quienes se equivoquen, encuentre mecanismos para enderezar el rumbo.

Tenemos que reconocernos falibles para tener mejores gobiernos. Tenemos que reconocer que podemos ser gobernados por personas con las que no coincidimos ideológicamente. Esos principios, que llamaría de falibilidad y diversidad, son la base para rechazar la demagogia que representa la revocación de mandato.

Si queremos que un gobernante tome decisiones firmes, que enfrente adversidades y no sólo gobierne con las encuestas de aprobación, entonces es fundamental que el ejercicio del poder se vea como un periodo completo: por lo regular tres años para los alcaldes y seis para gobernadores y presidente.

En el ejercicio del poder hay tragos amargos, cuando no se gobierna a base de genialidades. Enfrentar a un cártel, tomar decisiones ambientales o fiscales, cambiar sistemas de transporte, expropiar, regular, etc., son momentos críticos para un gobierno. Sus opositores pueden aprovechar esas circuntancias para promover la revocación de mandato, pero a veces no sólo ellos, sino los intereses particulares e ilegales.

La revocación de mandato, además y como lo vimos con la del presidente Andrés Manuel López Obrador, puede ser utilizada no para revocar sino como acto propagandístico de afirmación, para beneficio del partido en el poder.

Más que la revocación de mandato, que es un acto subjetivo, necesitamos causas objetivas para sancionar al poder: la violación a la Constitución del país, a las de las entidades federativas, a las leyes; necesitamos mecanismos independientes que puedan juzgar justamente actos como los que comete nuestro presidente todos los días: atacar y amenazar a la prensa, al Poder Judicial, a los órganos autónomos, a la ciudadanía misma que no simpatiza con él. No necesitamos votaciones para revocar mandatos, sino instituciones para castigar los abusos del poder.