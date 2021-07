El pasado 1° de julio celebramos el tercer aniversario de la victoria popular que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y a muchos líderes sociales a ocupar cargos de representación popular a lo largo y ancho del país, después de haber puesto en marcha el movimiento de base social más importante en la historia reciente de México, como es el Movimiento de Regeneración Nacional (morena).

Como proyecto de nación, la Cuarta Transformación se ha propuesto la reivindicación de la vida pública de la República, a través de un gobierno honesto y el establecimiento de tres principios fundamentales: no mentir, no robar y no traicionar al Pueblo. El combate a la corrupción y la lucha por la justicia, la dignidad y el bienestar de la gente han sido los ejes de las reformas legislativas y las políticas públicas del nuevo gobierno.

En el contexto de la pandemia y una crisis económica que han afectado a los países de todo el mundo, disminuyendo la aprobación ciudadana en muchos de los gobiernos, Andrés Manuel López Obrador sigue contando con el apoyo de la mayoría de la gente. De acuerdo con datos presentados por él durante su reciente informe, 87.4 por ciento de las y los mexicanos está de acuerdo con el cambio que representa el actual gobierno, y 72.4 por ciento avala que el Presidente continúe su mandato hasta el término del sexenio.

En su discurso en la Palacio Nacional, el presidente López Obrador refrendó su compromiso con los más pobres y afirmó que seguirá gobernando para todas y todos, respetando la libre expresión de las ideas, e hizo un llamado a continuar la revolución de conciencias:

(…) aspiramos a convencer a más gente a que se vaya creando más conciencia, que haya más revolución de las conciencias, a informar, a orientar, a concientizar; convencer para elevar a rango supremo la honestidad y hacer gala, sentirnos orgullosos de la gran reserva de valores culturales, morales y espirituales que heredamos de nuestros antepasados. Esa es la grandeza de México.(lopezobrador.org.mx, 01/07/2021)

Esta revolución de conciencias se construye desde abajo, con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Diputada federal por Morena.