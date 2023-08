Riesgos en la formación de talento

Venimos arrastrando aun consecuencias de la pandemia entre las que se contempla la deserción de cerca de millón y medio de estudiantes del sistema nacional educativo y un rezago educativo de cerca de dos años de escolaridad, mismo que, a decir del Banco Mundial, podría implicar una disminución de 8% en los ingresos a futuro para los estudiantes.

Hoy, pese a lo anterior, vemos la actitud de un mandatario que incumple la ley y falta el respeto a las instituciones, condiciones que hacen la diferencia entre un buen y un mal gobernante que en definitiva no está dispuesto a fomentar la cultura, la educación y con ello la prosperidad de sus gobernados…

En el contexto de la crisis educativa que padecemos, se anuncia un nuevo plan de estudios en materia de educación básica, mismo que, se ha demostrado, carece de fundamentos y atenta en la formación de talento y de capital humano de los estudiantes mexicanos.

A días de regresar a las aulas, destacan las dudas sobre el contenido y la forma de implementar la “educación humanista” que presume el presidente ante la evidente merma de aprendizajes y el erróneo contenido de los textos escolares.

Ante los “hallazgos” percibidos en los nuevos libros, sabemos que éstos se realizaron por parte de las autoridades del sector sin pedir opinión a los maestros lo cual implica que ni especialistas ni docentes y menos aún los padres de familia participaron en su elaboración. Por lo anterior, la Unión Nacional de Padres de Familia, promovió un amparo, mismo que con fecha 25 de mayo del presente la juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX, otorgó fallo a favor, ordenando, tanto a la Secretaría de Educación Pública, como a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, suspender la impresión hasta comprobar su elaboración conforme a lo establecido en la Ley General de Educación.

No obstante lo anterior, sabemos el gusto del Ejecutivo por “mandar al diablo a las Instituciones”; esta vez, le tocó al sector educativo… Se ignoró la orden judicial, continuó la impresión de los textos, el Peje-jefe insiste en que éstos “están bien hechos” y en que no los libros llegarán a las escuelas para el regreso a clases este próximo 28 de agosto “no hay juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada…” señaló.

Es evidente que el proceso para la implementación de este nuevo plan de estudios fue planeado al vapor; desde agosto pasado cuando se presentó la nueva propuesta curricular, ella ha sido incierta ante la incertidumbre, la opacidad y el descontento de los expertos por lo que, decíamos tanto la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) como Educación con Rumbo obtuvieron amparos para la cancelación de la prueba piloto y la suspensión de la impresión y la distribución de los libros de texto gratuitos.

Hablemos de los cambios más polémicos del nuevo plan: se sustituyen los grados educativos por fases, en cinco áreas -múltiples lenguajes, nuestros saberes, proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios- y se modifican los sistemas de evaluación; sin embargo, aunque si bien ellos habrían de modificar el sistema de educación básica, no impactarían significativamente el sistema, pero hay modificaciones que sí influyen en la generación de talento.

Adicionalmente, la polémica tiene que ver con la excesiva reducción de temas relacionados con las matemáticas, se plantean errores en los conceptos, desorden de materiales, saltos en los contenidos, se excluye la literatura universal… Pero además, las críticas derivan de la inclusión y manejo de temas como la inclusión, la igualdad de género y el racismo en los que se considera hay un “sesgo ideológico”; sobre el tema de las clases sociales, se dice que son “libros comunistas”, y el libro de Secundaria recuerda la caída del Colegio Rébsamen en el sismo del 19 de septiembre del 2017, hecho que se plantea como “producto de la negligencia y corrupción de particulares y autoridades que hoy enfrentan la justicia” por lo que la entonces alcaldesa de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, ofreció disculpa pública a los padres y madres de las víctimas… ya con eso, se exculpó…

A la fecha, tres estados de la República han detenido la distribución de los textos: por lo pronto, Jalisco, Guanajuato y Chihuahua no van.

Personalmente pienso que el principal problema de México, desde hace décadas, es la educación. Tal parece que a los gobernantes mexicanos no les conviene una sociedad educada, culta y aspiracionista… sigamos pues.





gamogui@hotmail.com