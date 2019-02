RIP estancias infantiles

“Toma el llavero abuelita…”

El jueves 14 de febrero, madres y encargadas de estancias infantiles de todo el país se manifestaron en el Senado de la República contra la decisión del Presidente de reducir el presupuesto del Programa de Estancias Infantiles de la antigua SEDESOL y cambiar drásticamente su operación, para suspender los subsidios a las guarderías y entregar los apoyos directamente a los beneficiarios, al más puro estilo neoliberal.

Apoyar las estancias infantiles fue el tercero de los 100 compromisos que el señor Andrés Manuel López Obrador asumió al tomar protesta como Presidente de la República. Cito, textualmente, sus palabras:

“Se mantendrán las Estancias Infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los CENDIS promovidos por el Partido del Trabajo. Ambos programas tendrán recursos garantizados en el presupuesto y pasarán a formar parte de las Secretarías de Bienestar y de Educación Pública.”

El señor Presidente, en su “Hora Nacional”, recalcó que, “aunque permanezcan las manifestaciones contra la cancelación del presupuesto”, la decisión, “está tomada.”

¿Y por qué? ¿A quién consultó? ¿Por qué cancelar un programa que, según el CONEVAL, tiene el 94% de aceptación entre sus usuarios? ¿Por qué hacer oídos sordos al reclamo del Pueblo Sabio?

Ya hay manifestaciones en los estados de la República y en la Ciudad de México, exigiendo que se mantenga el Programa de Estancias Infantiles. Inclusive organismos internacionales señalan la importancia de que los gobiernos apoyen a los niños durante los primeros años de vida, porque son definitivos para su desarrollo integral.

Lo he dicho antes: No estoy contra la Cuarta Transformación, entre otras cosas porque no entiendo muy bien qué es eso. Pero sí estoy contra una transformación de cuarta como la comienza a vislumbrarse.

Hay que defender las instituciones, no desmantelarlas. Apuntalar los aciertos y corregir los errores.

Las instituciones le dan fortaleza al Estado y están ahí para garantizar la seguridad e integridad de la gente. Desmantelarlas es desproteger al pueblo y dejarlo a merced de aquél que ostenta el poder.

El Programa de Estancias Infantiles, comenzó a operar en el 2007, y, hasta ayer, atendía a cerca de 330 mil niños que acudían a las nueve mil 399 guarderías, y que en su mayoría pertenecen a familias de escasos recursos.

Los niños están más seguros en las guarderías, bajo el cuidado de profesionales capacitados en pedagogía y en instalaciones que deben cumplir con requisitos básicos de seguridad, que en sus casas o en las calles, las estadísticas así lo revelan.

El Presidente reiteró que “el dinero se entregará directamente a los padres y serán ellos quienes decidan dónde y con quién dejan a sus hijos, sin que esto sea responsabilidad del gobierno, en caso de que ocurra algún accidente.”

Sí es responsabilidad del gobierno, aunque los accidentes ocurran en las casas; la autoridad es responsable de garantizar la salud y el bienestar de la gente.