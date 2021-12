"LA RIQUEZA NO CONSISTE EN TENER GRANDES POSESIONES...





Gabriela Mora Guillên.

... sino en tener pocas necesidades".





El dinero, no acepta bromas, es traicionero, se va más fácil de lo que llega, si no lo organizamos e intentamos planear su disposición puede traicionarnos, es desleal pero, en un medio corrupto y degradado, puede reproducirse, sin medida; es por esto justamente que los responsables de su administración han de tener muy claras sus políticas económicas y fiscales no solo para gastarlo sino para allegarse de recursos también.

Sabemos el bienestar que el dinero representa; nos brinda protección, salud y estabilidad en casi todos los ámbitos: respecto al político, es factor de crecimiento para la sociedad, lo que hace evidente la necesidad de estimular la inversión en el país a fin de generar productividad, empleo y abundancia en el país.

Particularmente en el México actual, hemos tenido una regresión respecto a representantes políticos con ideas retrógradas, omitiendo que dichas actitudes han fracasado rotundamente en países como Cuba, Bolivia, Argentina, Nicaragua, y Venezuela por mencionar algunos ejemplos, dejando hambre y miseria a millones de personas.

Mucho se ha hablado de la preocupación que causa la Ley Eléctrica propuesta por el prejidente Andrés López y que pretende aprobar el Congreso, como reforma constitucional: es por demás sabido la inminencia de implementar condiciones que permitan la inversión en energías renovables dado que, los empresarios advierten que de no propiciar éstas condiciones, México dejará de ser un destino para la inversión, al bloquear el compromiso cero emisiones para la industria, a largo plazo.

Pese a lo que en la Secretaría de Economía se pueda pensar que se trata de una amenaza por parte del sector productivo privado en el país, queda claro que la inquietud empresarial radica en las declaraciones de Manuel Bartlett, quien afirmó que cancelarán concesiones y contratos, sin pagar indemnizaciones, además por supuesto del desprecio a las energías limpias.

Se trata de romper contratos y coartar la palabra de un gobierno, trátese de la administración que se trate, respecto a compromisos que se deben cumplir con seriedad, oportunidad y respeto.

Más allá de comentarios populistas respecto al destino de la energía para el pueblo –que en ningún momento ha recibido recursos directos de CFE o de Pemex-, es un hecho que se deben respetar las leyes.

El prejidente López alega “corrupción” lo cual implica encarcelar a los corruptos pero ello no implica anular las leyes y eximir los contratos…

Dios quiera que la Reforma Eléctrica no pase para que los capitales no se espanten y se mantengan en el país; Dios quiera también que los recursos sean destinados a donde realmente se necesitan y no se sigan aplicando a programas sociales que solo buscan atraer a los más ignorantes, a los más necesitados de afecto y atención gubernamental, a los acarreados que buscan distraer su atención con un concierto aunque para ello deban escuchar durante más de una hora el discurso prejidencial…

gamogui@hotmail.com