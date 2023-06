Ron DeSantis, ¿peor que Trump?

En política nada es casualidad. Hace unas semanas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó una Ley Antiinmigrante que llamó la atención por ser considerada la más dura de los Estados Unidos. Sólo unos días después, DeSantis volvió a ser foco de atención al presentar su candidatura para las elecciones presidenciales del 2024, convirtiéndose en el principal rival de Donald Trump en el Partido Republicano.

Este anuncio, fiel a los nuevos tiempos del show político, lo hizo vía Twitter (sin mucha fortuna por los problemas técnicos presentados en la transmisión) nada más y nada menos que junto a uno de los hombres más ricos del mundo: Elon Musk. Curiosamente, DeSantis dio estos dos golpes mediáticos en un lapso muy corto de tiempo, en el que la migración ha sido la nota a nivel internacional por la crisis humanitaria que se vive en varios estados fronterizos de la Unión Americana. Muchos paisanos nuestros ven, con indignación, que la migración sigue siendo la bandera con la que políticos planean ganar votos sin saber que, quizá, también puede ser el motivo para perder elecciones. ¿DeSantis, Trump, Biden y quien se sume a la contienda electoral lo sabrán? ¡Ya lo veremos!

Ahora bien, ¿ante qué panorama nos encontramos con la candidatura de personas como Ron DeSantis? “Cerraremos la frontera con México…”, fue de las primeras declaraciones del gobernador de Florida al presentar su candidatura. Para nadie es un secreto las afinidades de Ron, antes de promulgar su Ley Antiinmigrante ya se había destacado por empujar políticas públicas que él mismo define como “ir contra lo woke” (forma de protesta no violenta que permite empoderar a grupos históricamente marginados de alternativas de desarrollo, como el de los migrantes). Así mismo, firmó una ley que impide el financiamiento para programas de diversidad, equidad e inclusión. En pocas palabras: Ron DeSantis parece ser cortado con la misma tijera que Donald Trump.

Al respecto, grupos pro migrantes creen que Ron DeSantis ha dado un primer paso en sus aspiraciones políticas al sembrar miedo entre las personas indocumentadas que viven en Florida. Ahora mismo, muchos migrantes abandonan granjas, obras de construcción y compañías de transporte ante el temor de ser deportados, lo que comienza a impactar de manera negativa en la economía de Florida pero, sobre todo, en el ánimo de las personas. Este sesgo antiinmigrante le ha servido a DeSantis para enfrascarse en un intercambió de palabras con el presidente de México, aludiendo que el gobierno de López Obrador no tiene voluntad para resolver el tema migratorio. Por si fuera poco, DeSantis asegura que, de ser presidente de los Estados Unidos, obligará a que nuestro país pague la construcción del muro fronterizo que Donald Trump dejó en el tintero. "Ojalá nuestros paisanos despierten, que no se vote por los que no respetan a los migrantes", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a los mensajes de Ron DeSantis. (Aunque muchos líderes migrantes se encuentran confundidos, ya que el presidente de México ha dejado ver la buena voluntad que le tiene a Donald Trump).

Mientras las campañas y las discusiones transitan de lo político a los hechos, en los estados de la república trabajamos de manera colaborativa para dar respuesta a los nuevos retos que nos presenta la migración. A través de la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (CONOFAM) nos seguimos fortalecido día a día, intercambiando información y buenas prácticas. Por su parte, en Guanajuato estamos atentos no sólo para ayudar a migrantes guanajuatenses que se vean afectados por las acciones de “personajes” como Ron DeSantis, también seguimos apoyando de manera humanitaria a los migrantes extranjeros que transitan por nuestro territorio, en cumplimiento a la encomienda del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Porque sabemos que la migración fluye y que no la podemos detener ni debemos hacerlo. Así como nos comentó uno de los voluntarios de los albergues con los que colaboramos: “Estas personas son buenas, tienen oficios y profesiones. Son como el agua que genera vida a su paso”.

La migración es un acto que nace del amor de las personas que han tenido que abandonar su hogar para mejorar la calidad de vida de sus seres queridos. Por otro lado, quienes buscan imponerse en las casillas sembrando el temor con leyes o mensajes antiinmigrantes, son, a final de cuentas, sólo el resultado de sus propias creencias. Habría que decirle a Donald Trump, a Ron DeSantis y Joe Biden que los migrantes son parte del éxito del país más poderoso del planeta. Sólo por dar un dato, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos informó que en el 2022 se tuvo un aumento del 6.3% de mano de obra migrante, siendo ya 30 millones de trabajadores migrantes en la Unión Americana, el nivel más alto en 27 años. Esos 30 millones de migrantes se levantan a diario con ganas de salir adelante y, los que estén en posibilidad de votar, podrían dar la victoria al candidato que los vea como lo que son: personas que han dado su tiempo, esfuerzo y vida por ver florecer a estados maravillosos como Florida. ¿O no, Ron DeSantis?





Secretario del Migrante y Enlace Internacional del gobierno de Guanajuato

Facebook @juanhernandez.org

@JuanHernadezS