“Sin justicia y sin respeto por los derechos humanos no puede haber paz” Irene Khan

Finalmente Rosario Piedra Ibarra, con el apoyo de Morena, llegó a la dirigencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los próximos cinco años. Con el apoyo de la mayoría en el Senado, y pese a que el PAN denunció que en realidad no obtuvo mayoría calificada, los senadores emitieron su voto por una de las tres opciones: José de Jesús Orozco -ocho votos-, Arturo Peimbert -24 votos- y Rosario Piedra Ibarra -76 votos-, y seis abstenciones, con un total de 114 votos, aunque a decir de los panistas el total fue de 116 sufragios, es decir, que dos de ellos fueron robados para que Ibarra Piedra resultara electa.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, aclaró las facultades de los secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara, únicos habilitados para recabar los votos y computar los resultados, proceso en el que el PAN estuvo representado con un secretario. Por ello, dijo Monreal, “para nosotros es un trámite concluido. Legalmente está concluido. Se declaró la validez de la elección”, indicó planteando que sobre las presuntas inconsistencias en el conteo, posiblemente se deban a que algún senador haya ingresado en la urna un sobre sin el voto respectivo. “No vamos a repetir la elección”, expresó Monreal, además de negar que haya podido emitir más de un voto.

Luego de tres rondas de votaciones en dos sesiones diferentes, Ibarra Piedra salió triunfante a petición expresa del Presidente Andrés López, quien el pasado martes dijo: “Mi opinión es que no sean sólo profesionales de los derechos humanos, en el sentido de que estudiaron una maestría, un doctorado… Yo prefiero más a la gente que ha padecido en carne propia las violaciones de derechos humanos, entregarles a ellos la encomienda”.

Será en la próxima sesión del Senado cuando Rosario Piedra Ibarra rinda protesta para el periodo del 16 de noviembre de 2019 al 15 de noviembre de 2024.

Luego de que se supieran los resultados, la nueva presidenta declaró que no se someterá a ningún partido, aunque haya sido antes candidata de Morena: “Si mi candidatura se aprobó es porque el reglamento lo permitía. El hecho de militar en un partido político, ser militante, es un derecho, también es un derecho político, es un derecho humano… Si el gobierno de López Obrador incurriera en violaciones a derechos humanos “pues obviamente que tendría yo que señalarlo y no someterme”, declaro Piedra, quien prometió que se pondrá “en los zapatos de las víctimas” sin ser comparsa de un régimen o poder, para que la Comisión no sea una instancia de “simulación”.

Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés exigió: “Se debe reponer el proceso”… el panismo acusa que hubo “fraude” para lograr los dos tercios de votos requeridos para la elección.

Lo cierto es que esto es una alerta dado que el poder y las decisiones no deben concentrarse en un solo individuo. Y en esta “4T”, el Presidente controla las cámaras con la mayoría de Morena y va por más.