¿Sabrán lo que se está perdiendo…?

Han sido múltiples los funcionarios y exfuncionarios que recientemente me han consultado para ver las oportunidades legales que tienen ante el escenario, lamentable, que estamos viviendo de índole laboral y administrativa gubernamental, pues sin mayores consideraciones de un día para otro son llamados por las áreas de recursos humanos y se les exige que firmen su renuncia como servidores públicos, ante la amenaza de que de no hacerlo tendrán diversas consecuencias que van desde cambios de sede laboral hasta procesos administrativos, aunque no existan causas para ello.

Es impresionante la cantidad de profesionales que están siendo despedidos de las instituciones gubernamentales, sin la posibilidad de ser evaluados en las funciones que venían desempeñando, muchos ellos en áreas técnicas que requieren años de especialidad y profesionalización.

Esta decisión de la administración pública entrante se ha tomado de manera discrecional, incluso sólo se habla de porcentajes o números de plazas a reducir sin contar con elementos ciertos de ser lo que cada área requiere, y dejando de lado la experiencia de un sinfín de funcionarios que entregaron sus mejores años a las instituciones en uno de los trabajos más loables que existen, que es el servicio público y que algunos prefirieron trabajar en el gobierno, no por temas de salario, sino por amor a México.

Paralelo a esto, vemos una necesidad contundente de continuar trabajando en una dinámica activa y excesiva que está requiriendo la llamada Cuarta Transformación del Gobierno de la República, siendo evidente que no encuentra canales de conocimiento y experiencia adecuada, generando por otra parte el descontento, desilusión y preocupación económica de miles de familias afectadas por esta decisión, pues quizá, nunca esperaron que este gobierno, -por el que tal vez votaron ante la esperanza que México cambiara-, los dejaría imposibilitados como padres y madres de familia de tener un sustento económico, aunque hayan dejado por años esfuerzo, dedicación, e incluso, dejando de lado tiempo personal y familiar en sus actividades como funcionarios. Para muchos de ellos su salario es el único sustento en casa y hoy enfrentan, sin una liquidación conforme a la ley laboral, la búsqueda de nuevas opciones laborales.

Los medios de comunicación han señalado algunas de las Instituciones como el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, las Dependencias de Agricultura y Desarrollo Social, Comunicaciones y Transporte, así como el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que, tristemente han realizado despidos masivos, sin embargo, es una política pública para todas las instancias del gobierno federal. La gran pregunta es sí a quienes se está despidiendo son los que deben salir y sí a quienes se está contratando son quienes tiene la capacidad para realizar las funciones que se les encomienda, es decir, la pregunta es ¿evaluaron necesidades vs. capacidad profesional? o ¿fueron simplemente decisiones personales de las áreas de recursos humanos o de quienes llegaron a las posiciones?

En casi todos los países existen servicios profesionales de carrera que establecen reglas y niveles de profesionalización que, además tienen evaluaciones para permanencia. En nuestro país quizás no haya funcionado del todo correctamente, pero también es cierto que en muchas dependencias gubernamentales si existía personal de gran capacidad profesional que pertenecía a dicho servicio, que hoy son forzados a presentar su renuncia, siendo sustituidos por personal que no cubre los perfiles de los puestos. Entonces otra pregunta es ¿esto no afectará el desempeño del gobierno para los planes que tienen de transformar a México?

Consideramos que, si bien es cierto, nuestra administración pública tiene el deber de evolucionar, de modernizarse y de realizar la renovación de personal que no se encuentre demostrando capacidad y compromiso con las acciones que despliega, también lo es que la forma en cómo se está haciendo esta renovación sin evaluación está dejando fuera a grandes hombres y mujeres.

Remover de las instituciones a los malos elementos es una necesidad primordial para el desarrollo social y económico de nuestro país, pero no debe hacerse de manera arbitraria ni discrecional, pues los costos finalmente los pagará la eficiencia del quehacer gubernamental y todos los mexicanos.

Nuestro país requiere capacidad, experiencia y profesionalismo, por lo que sería loable que el Presidente de México que aboga por la igualdad y justicia, pueda mirar cómo está aterrizando su orden de reorganización gubernamental y en consecuencia, mire desde una óptica diferente lo que está sucediendo para que pueda reconsiderar a muchos talentos mexicanos que hoy se encuentran en el desempleo o próximos. Estoy cierta que el Gobierno no debiera perder esta capacidad profesional pues no dudó la va a necesitar.

