Salieron despavoridos

1.-El país que visitan hoy los Reyes Magos los ha dejado más boquipláticos que de costumbre. Han quedado turulatos de la vitalidad de una nación que por mayoría se ha condenado a la trampa y al fracaso colectivo, y sobrevive a un maremoto que solita se ha fabricado. Los gentiles peregrinos de Galilea, que pasaron por aquí después de llevar regalos a un niño que recién nació por allá, no dan crédito a sus ojos, estupefactos de ver que un país libre, democrático hasta la insensatez, eligió a un monarca que supera en su tirana terquedad, y en su vesánica burdez a los que esos mismos magos tienen en su tierra, para que lo rija con igual puño de hierro que el que ellos quieren liberarse.



2.-Recorrer de nuevo este territorio mágico y sublime nuestro; reconocerse en el temple desprendido, magnánimo de su gente; solazarse con un chocolate caliente y unos buñuelos de la mano de nuestras mujeres, y reivindicarse en la sonrisa de nuestros niños, apenas los ha vuelto de su pasmo tras corroborar la obsesión destructiva del rey Midas al revés, que no deja rastro de vida a su paso. Nomás enterarse del brutal dispendio que, en aras de la austeridad y para imponer su estilo de dar gusto al capricho más berrendo, ha cargado a su amado pueblo, 10 mil millones de dólares para no construir un aeropuerto, quisieron treparse a sus animales de transporte, y no habrían dejado ni regalos, de no ser por una señora que los reconfortó con un pozole.

3.-Los magos se espantaron de vuelta cuando les dijeron que el Congreso ha santificado en ley suprema todas las ocurrencias del coloso, que se autofesteja seis veces diarias; que ha exhumado a toda la crápula que avergonzaba al país los ha nombrado al gabinete, restaurado en sus antiguas y funestas carpas de poder, además que ha tirado por la borda logros históricos de gobiernos previos que le provocan ludibrio y desprecio.

4.-Finalmente, y tras reparar en la abnegada tenacidad de los mexicanos, su resistencia y su fortaleza de corazón, repartieron los regalos que traían desde la lejanía, pasaron a saludar a tres o cuatro sabios que tienen de amigos desde otras antigüedades, y con un ponche y una rosca real del Citymarket, se fueron llenos de certezas sobre la enorme cantidad de peligros que este magnífico país es capaz de superar. Iban temblando, sudorosos y dulceamargos de sentimientos.

5.-Aparte. De entre las muchas cosas que se agradecen de la vida generosa que nos ha tocado la suerte de discurrir, tal vez la más preciosa sea la de poder contemplar en su plenitud a nuestros mayores, seguir aprendiendo tan sólo mirarlos, regocijarse de la jovialidad que irradian e inclinarse con humildad ante su presencia; a menudo en silencio asimilar su sabiduría, en voz alta transmitir sus refranes, e intentar emular su ejemplo. Así en casa, en doña Mina, los hermanos, y en familia con los mentores pero, más allá, en el patrimonio de los afectos, en los amigos reconocemos la riqueza de la existencia y el prodigio de sentirnos vivos. Hoy ajusta ochenta y cinco esplendentes años el Maestro, dilecto y prolijo amigo Miguel López Azuara. Enhorabuena, queridísimo Miguel.

