Salud para todos: un reto crucial para el Desarrollo Inclusivo

El 2024 es clave para determinar el rumbo de México. El 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones más grandes de nuestra historia y no creo equivocarme en afirmar que todos, o al menos la gran mayoría, queremos avanzar hacia un país más próspero, justo e inclusivo.

En Coparmex diseñamos una ruta que nos permite avanzar hacia el país que queremos lograr: el Modelo de Desarrollo Inclusivo, que se basa en 4 principios:

Respeto a la dignidad humana

Libre competencia

Régimen democrático y de derecho

Acción solidaria, subsidiaria, responsable e incluyente de la sociedad y el Gobierno

Hacemos un llamado a toda la sociedad: candidatos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y academia, a unir esfuerzos en torno a esta visión a través de un “Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo”. Por medio del diálogo identificamos 6 retos para avanzar hacia un país más próspero e inclusivo:

1. Sistema político democrático y de derecho

2. Seguridad pública y seguridad jurídica garante de derechos

3. Cuidado del medio ambiente y economía sostenible

4. Salud para todos

5. Educación de calidad para todos

6. Transición a la formalidad

Alcanzar la salud para todos es crucial, porque si no tenemos salud, no tenemos nada. Sin salud no hay empleo, prosperidad o bienestar. Es un derecho fundamental que necesitamos garantizar.

Todavía estamos lejos de contar con un sistema que asegure que todas las personas, independientemente de su condición económica, laboral y geográficaa, tengan acceso efectivo a servicios e insumos que requieren para gozar de buena salud.

En la Comisión de Salud de Coparmex recopilamos propuestas para avanzar hacia un sistema de salud donde nadie se quede fuera y se agrupan en 3 bloques:

Priorizar la salud y fortalecer su gobernanza. Garantizar el derecho humano a la salud debe ser una verdadera prioridad del Estado que se refleje en el presupuesto y el fortalecimiento de las instituciones. Será de suma importancia incorporar de manera efectiva a las personas y los pacientes en decisiones relevantes.

Establecer una política integral de autocuidado de la salud y prevención de enfermedades. Priorizar un enfoque de mantener y generar salud en las comunidades y no solamente atenderlas cuando se presenten, utilizando para ello un enfoque integral. La salud no solamente es tarea del personal médico, se debe trabajar también en educación, infraestructura, comunicación y muchos otros aspectos. El Estado debe coordinar las acciones tanto de los sectores públicos como privado y social.

Adopción de tecnologías innovadoras para ampliar el acceso a servicios e insumos de salud de calidad. Establecer mecanismos para aprovechar al máximo tecnologías existentes y acelerar el desarrollo y brindar servicios y productos de salud.

Tener un sistema que garantice el acceso efectivo a la salud para todas las personas es un enorme reto. Necesitamos poner a la persona en el centro y unir voluntades y capacidades para alcanzarlo. Por eso, sumarnos todos a un Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo, es crucial.

Rodrigo Oria y Anaya Presidente de la Comisión Nacional de Salud de Coparmex