Salvador Cienfuegos y su doctorado

La encuesta realizada por Consulta Mitofsky de Roy Campos sobre la confianza en las instituciones en México (octubre de 2017) arroja datos contundentes: El Ejército mexicano es una de las dos instituciones públicas, junto con las universidades, mejor evaluadas por la pluralidad de la nación mexicana.

Las razones se encuentran en una multiplicidad de factores, entre los cuales es inevitable mencionar su participación para la pacificación de numerosas zonas del país, su labor ante desastres naturales y su composición popular, pero considero que el principal de ellos es su institucionalidad inquebrantable.

Resultado de la lucha emprendida en 1913 por restablecer el orden constitucional en México, desde entonces el Ejército se ha convertido en el fiel guardián del texto que la propia nación se dio para conducir su destino, siendo el responsable de resguardar la paz y seguridad nacionales y de velar por la protección de la soberanía nacional.

La misión que se encuentra cumpliendo desde hace casi 12 años ha traído consigo serios retos que con disciplina, valor y tenacidad ha sabido enfrentar, aunque en algunas ocasiones la propia sociedad y los gobernantes no hemos sabido corresponder de la misma forma.

Desde el 1 de diciembre de 2012 el timón de esa institución tan apreciada por los mexicanos lo tiene el General Salvador Cienfuegos Zepeda, quien a los 16 años ingresó a las filas castrenses, egresando del Heroico Colegio Militar como Subteniente de Infantería en 1967. Es licenciado en Administración Militar y Diplomado de Estado Mayor por la Escuela Superior de Guerra y Maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales por el Colegio de Defensa Nacional. En 2004 fue ascendido a General de División D. E. M. tras haber sido Subjefe de Doctrina Militar, docente en la Escuela Superior de Guerra, Comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar, fundador y primer Director del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y merecedor de diversas condecoraciones.

Bajo su guía se han fortalecido las diversas instituciones que integran el Sistema Educativo Militar, en una clara y contundente muestra por la educación profesional de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea.

El General Salvador Cienfuegos Zepeda acredita con creces una carrera de superación, compromiso y profundo amor a México y no necesita más nombramientos o grados; no obstante, hombre sensible y humilde, ha aceptado con honor los reconocimientos que por diversos motivos se han otorgado al Ejército, convencido de la bonhomía que las precede.

Lamentablemente, insisto, en algunas ocasiones los civiles no hemos estado a la altura de esos valores, lo cual no deshonra al Ejército, institución querida y reconocida, sino al que falta a su palabra.

La anomia en México es una realidad (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, 9 de febrero de 2018). No nos sumemos a ese proceso de demolición de las instituciones que a nada bueno conduce a nuestro país.

