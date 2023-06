Salvar vidas lo llevamos en la sangre 

Cristóbal Thompson, Director Ejecutivo de AMIIF





Yolanda Hernández y su hija Gisela viven en Puebla y finalmente les dieron fecha en la Ciudad de México para la operación que salvaría la vida de Gisela. Un día previo les pidieron traer 10 donantes de sangre para llevar a cabo la operación. Yolanda está fuera de su ciudad y no cuenta con una red de apoyo. ¿Qué va a pasar con la operación de Gisela? Desafortunadamente, se va a retrasar.

Este es uno de muchos casos que a diario se enfrentan con el desafío del abasto insuficiente de sangre en nuestro país. México ocupa el último lugar de donaciones voluntarias en América Latina. Cada hora, seis personas necesitan una donación de sangre, y podrían estar en riesgo por falta de la misma.

Donar sangre no es sólo dar a alguien una oportunidad de vida, es también donar esperanza, es una manera de compartir de manera desinteresada parte de nuestra propia vida con los demás.

Convertirnos en donadores regulares de sangre garantiza su disponibilidad y poder responder en tiempo y forma cuando se necesita. Por cada donación se pueden salvar hasta tres vidas adultas o seis de niños. Sin embargo, la donación voluntaria de sangre no es algo habitual, y se sabe que existe un déficit de 95% en la donación de sangre, contra la demanda de este líquido vital.

De acuerdo con datos de la Cruz Roja Mexicana, en México el porcentaje de donadores altruistas es menor al 8% y el resto de los donadores son llamados a apoyar a algún familiar o amigo (donadores por reposición). De allí la importancia de promover la donación voluntaria de sangre, líquido imprescindible para la vida.1

El pasado 14 de junio se conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre, fecha en la cual la Cruz Roja Mexicana inició su Campaña de Donación Voluntaria de Sangre 2023, a la que nuevamente desde la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) y nuestras empresas asociadas nos sumamos con el objetivo de hacer un llamado a la acción para la donación altruista.

Desde AMIIF queremos hacer énfasis en la importancia de participar en las campañas de donación de sangre, ya que, además de salvar millones de vidas cada año, la sangre y los productos sanguíneos son recursos esenciales para el tratamiento eficaz de mujeres que sufren hemorragias relacionadas con el embarazo y el parto; niños que padecen anemia grave debida al paludismo y la malnutrición; pacientes con trastornos de la médula ósea o la hemoglobina, y enfermedades por inmunodeficiencias; víctimas de traumatismos, emergencias, desastres y accidentes; así como pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos graves o complejos.2

Con el objetivo común de salvar vidas, en AMIIF nos unimos a Cruz Roja para hacer un llamado a las personas a convertirse en donadores recurrentes. Invitamos a la sociedad y a las empresas a reflexionar sobre el alto significado que esta acción puede tener para las personas que lo necesitan, ya que de ello depende su supervivencia.