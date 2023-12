Samuel García renuncia a la candidatura, MC definirá a su abanderado en enero

Un agitado fin de semana se vivió en Nuevo León, luego de que Samuel García decidiera no aceptar su licencia y renunciar a la candidatura presidencial luego de que no pudiera dejar como gobernador interino a algún funcionario cercano a sus intereses y a los de Movimiento Ciudadano. Así que, sin Samuel García, es posible que Movimiento Ciudadano tenga que reponer su proceso interno o en dado caso seleccionar a un candidato único para 2024, que podría ser su líder nacional, Dante Delgado. Éste proceso podría darse el 20 de enero. Otro perfil que revive, tras la baja de García es Indira Kempis e incluso el del diputado federal Jorge Álvarez Máynez, recordemos que el dirigente nacional del partido naranja, Dante Delgado, publicó en redes sociales una imagen del líder de la bancada en San Lázaro con el siguiente mensaje: “La vieja política debe dejar de insultar y la nueva política debe escuchar a los jóvenes”. Estaremos atentos.

ANA LILIA RIVERA ANUNCIA QUE SERÁ EN LA ULTIMA SESIÓN DEL PERIODO ORDINARIO CUANDO SE VOTE TERNA PARA ELEGIR A MINISTRA DE LA CORTE

La elección por parte del Senado de una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ser el caso, se hará en la última sesión del periodo ordinario de sesiones, que concluye el 13 de diciembre próximo, informó Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva quien dio a conocer el procedimiento por el cual esta cámara elegirá a quien ocupará la vacante que dejó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Explicó que el viernes la Mesa Directiva recibió la terna que envió el presidente de la República, integrada por Bertha Alicia Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y Eréndira Cruzvillegas Fuentes. De inmediato se turnó de manera directa a la Comisión de Justicia para que determine la idoneidad y elegibilidad de las tres aspirantes. Refirió que este martes en la sesión ordinaria se aprobará el acuerdo del procedimiento por el cual esta comisión y el pleno desahogarán la elección y nombramiento. “Una vez que esto sea, la Comisión de Justicia enviará a la Mesa Directiva el dictamen aprobado en la comisión. Una vez que éste llegue a Mesa Directiva, se publicará por lo menos 24 horas antes de la votación y aprobación en el pleno. Estamos nosotros considerando los tiempos que esto se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre”, señaló. Apuntó que en la sesión del 13 de diciembre el Senado discutirá y en su caso aprobará el dictamen de idoneidad y elegibilidad y se llamará enseguida a las candidatas a comparecer ante el pleno. Concluidas las comparecencias, el Senado procederá a la votación para elegir de alguna de las tres, por mayoría calificada, a quien ocupe la vacante en el pleno de la Corte. Aclaró que de no conseguirse la votación calificada, el Senado habrá agotado el procedimiento que le corresponde y tocará al presidente de la República hacer la designación de la nueva ministra de alguna de estas tres candidatas que propuso. Por lo pronto, este martes la legisladora de Morena encabezará los trabajos de la sesión plenaria y dará inicio a las festividades de diciembre con el encendido de luces del Árbol de Navidad y una posada para todo el personal de la Cámara alta.

KEN SALAZAR ADMITE QUE EL 70 POR CIENTO ARMAS QUE LLEGAN A MÉXICO SON DE EU

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, le dio la razón al gobierno mexicano y manifestó que el tráfico de armas es un problema grande en su nación. En este sentido, reconoció que 70 por ciento de las armas que llegan a México, proviene de su país. Mencionó que para combatir este tráfico de armas necesitamos trabajarlo como socios. Durante la inauguración de la Mesa Redonda Retos y Mejores Prácticas con el Combate al Tráfico de Armas México y Estados Unidos, abundó que van a hacer "lo máximo" para que no lleguen las armas a México, pero se requiere inversión también para tener una frontera más segura, con tecnología para que se puedan descubrir antes de que crucen la frontera.

JANET YELLEN, SECRETARIA DEL TESORO DE EU VISITARÁ MÉXICO: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunirá en jueves con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en el marco de una visita de la funcionaria estadounidense al país latinoamericano esta semana. A decir de López Obrador Yellen se reunirá con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O para trabajar cuestiones relacionadas al ámbito de sus respectivas competencias.Estaremos atentos.

XÓCHITL GÁLVEZ INSISTE EN SUMAR A MC EN EL FRENTE AMPLIO

Luego que Samuel García Sepúlveda decidió abandonar la carrera presidencial para no ceder el control del gobierno de Nuevo León, la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, abrió nuevamente la puerta para que Movimiento Ciudadano se sume al bloque opositor, señaló que tanto ella como MC coinciden en algunos temas, como la movilidad, la lucha por los derechos de las mujeres, el combate a la corrupción y la integración de los pueblos indígenas. Sin embargo, Samuel García respondió en sus redes sociales con un tono de burla y llamó a los mexicanos a no votar por el Frente Amplio.

EDUARDO RAMÍREZ LAMENTA QUE SAMUEL GARCÍA NO PARTICIPE EN ELECCIONES

Eduardo Ramírez coordinador de Morena en el Senado lamentó que Samuel García no participe en el proceso electoral 2023-2024. El legislador consideró que la Constitución garantiza el derecho ciudadano a participar en cargos de elección popular. “Hoy quedó claro que se trastocó su derecho a contender por la Presidencia. En México se deja un precedente en la democracia”, dijo. En otros temas, el aspirante de Morena a la gubernatura de Chiapas mantiene reuniones constantes con liderazgos de su entidad. Hace unos días estuvo con el secretario técnico, de San Cristóbal de las Casa, para intercambiar puntos de vista y proyectos de interés para el desarrollo político y social de Chiapas y San Cristóbal.

IGNACIO MIER PRESENTA A SU EQUIPO DE PRECAMPAÑA EN BUSCA DE UN ESCAÑO EN EL SENADO

Ignacio Mier Velasco ya tiene todo listo para obtener un escaño en el Senado y ya inició su precampaña como candidato único a la primera fórmula. El legislador ya tiene a su equipo listo para ganar el próximo año y presentó como coordinador jurídico al ex presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, Andrés Millán será su coordinador de campaña, mientras que Dolores Caraza Alemán se encargará de Atención Ciudadana, Juan Rincón estará en la Coordinación Logística y Paloma Benítez coordinará las redes sociales. Eso sí congruente y apegado a las normas Mier indicó que no va a contratar ningún espectacular ya que las reglas del partido lo impiden. Sin duda, las preferencias lo favorecerán y su experiencia sumará mucho en los trabajos de la próxima legislatura. No lo perderemos de vista.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA OPINA BERTHA ALCALDE PODRÍA OBTENER VOTOS PARA CONVERTIRSE EN MINISTRA DE LA CORTE

Siempre activo y empapado de los temas nacionales Miguel Ángel Mancera declaró que la postulación de Eréndira Cruz Gómez le allanaría el camino a Bertha Alcalde Luján para ser electa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insistió que la inclusión de Eréndira Cruz, actual jefa de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Cultura, podría facilitar los acuerdos para que la hermana de la secretaria de Gobernación, alcance la mayoría calificada que requiere la Constitución para ser electa jueza del máximo tribunal del país. “Depura una parte importante porque estoy convencido que tendría más votos ahora Bertha, es decir, los votos que se estaba llevándose la consejera jurídica estarían sin duda referidos hacia Bertha y yo considero que eso podría facilitar que pudieran alcanzar una mayoría calificada”. Dijo que la oposición tendría que analizar si quiere dejar pasar la oportunidad de designar a la nueva ministra o deja que el presidente de la República haga esta designación. Insistió que de lograrse los acuerdos y en Morena los criterios se unifican podría alcanzarse la mayoría calificada, toda vez que lo que trabó los consensos la vez pasada fue la postulación de María Estela Ríos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal y su no reconocimiento de que su cargo tiene rango de secretaría de Estado lo que la hacía inelegible.





SHEINBAUM TIENE LISTO EQUIPO PARA SU PROYECTO DE NACIÓN 2024-2030

A sabiendas de que está imparable en las preferencias electorales y que su triunfo es casi seguro, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum ya tiene listo a su equipo para construir el proyecto de nación. El equipo estará conformado por Juan Ramón de la Fuente, exrepresentante de México ante la ONU y ex rector de la UNAM; Javier Corral, exgobernador de Chihuahua; el economista, Gerardo Esquivel Hernández; Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana; Altagracia Gómez Sierra, empresaria; Susana Harp, senadora de la República por Oaxaca; Jorge Marcial, doctor en economía y especialista en cambio climático; David Kershenobich, reconocido médico; Lorenzo Meyer, analista en política; Irma Pineda, poetisa mexicana; Rosaura Ruiz Gutiérrez, exsecretaria de Educación en el Gobierno capitalino; Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación y actualmente senadora. Violeta Vázquez, lingüista y Arturo Zaldívar, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, más le vale a Morena no confiarse, porque aún faltan seis meses para la elección y esa sí que es la encuesta definitiva. Ya veremos.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR VISITARÁ MEXICALI ESTE MARTES

Muy activo continúa Alfonso Ramírez Cuéllar en todo el país para dar a conocer las propuestas y la visión de futuro de Claudia Sheinbaum. Este martes el ex diputado federal se reunirá con campesinos de Mexicali para encabezar el encuentro estatal 'Diálogos por la Transformación: El Uso Eficiente del Agua en la Producción de Alimentos'. No lo perderemos de vista, pues sin duda, su trabajo territorial mucho tiene que ver en los resultados de las encuestas que posicionan a Claudia en primer lugar en las preferencias electorales.





