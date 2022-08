Sanar con justicia  

Desde el inicio pedimos la verdad, por dolorosa que esta fuera. A la sociedad, a la mayoría de los mexicanos, nos quedó claro que este era un crimen atroz en contra de 43 muchachos, que podrían haber estado en el momento y en el lugar equivocados, pero eso no justificaba lo que al final ocurrió: una ejecución a manos de un grupo criminal, coludido con representantes de autoridades de diferentes órdenes y niveles.

De la lectura del informe presentado recientemente por la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, se concluye que se trató de imponer una narrativa que buscaba ocultar la responsabilidad de quienes habían participado, incluso por omisión, en la entrega de los jóvenes a delincuentes que habían decidido utilizarlos como escarmiento desde que supieron de su presencia en la central de autobuses.

Los ciudadanos tenemos hoy la obligación de consultar el documento disponible y analizar bien los datos que hace públicos el Gobierno de México. El primer paso para dar justicia y restauración a cualquier víctima es conocer lo que sucedió en realidad y a partir de ahí, empezar un proceso social, que no es sencillo, para sanar sin olvidar.

Este ejercicio, valioso por la disposición oficial de que se contara con los elementos sobre estos crímenes, debe ser un ejemplo que se siga en otros hechos que, tristemente, también han sacudido a nuestro país.

Al final del Apartheid, el gobierno encabezado por Nelson Mandela, formó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica en 1995. Se invitaba a víctimas y a victimarios a rendir su testimonio para tratar de cerrar las heridas de un periodo oscuro en la historia de esa nación. El objetivo no era perseguir, sino conocer lo que en realidad había sucedido para que, entre ambos polos, decidieran cuál sería el siguiente paso.

Igual que con los resultados expuestos por la subsecretaría, hubo críticas feroces de los dos lados y hasta llamados a que no se abrieran capítulos nuevos que dividieran irremediablemente a Sudáfrica, justo en el momento en que podía unir a sus ciudadanos. Hubo quejas abiertas de que la comisión fuera impulsada por el gobierno, cuyo líder era la imagen fiel de la represión, porque no era creíble que lo hiciera solo para dejar constancia y no pidiera castigo ejemplar para sus verdugos.

Guardando las diferencias, con esta decisión podríamos estar en el principio de una auténtica restauración. Faltan etapas, posturas y la participación del Poder Judicial en este proceso, pero el avance está ahí y los mexicanos tenemos que estudiar los hallazgos y seguir demandando justicia plena.

En tanto, existe otro camino en el que la sociedad tiene un papel preponderante: que un hecho así no vuelva a repetirse. Hay muchos documentos, libros, sobre el origen de las Normales en el estado de Guerrero. Por qué han sido importantes en varias regiones y la razón de su relevancia en Ayotzinapa. Sugiero que busquemos esos datos y construyamos un criterio informado antes de emitir opiniones y fijar una posición personal o grupal en torno a casos que tienen un origen en la falta de oportunidades y la desigualdad que muchos estamos buscando abatir para que la violencia no sea opción para nadie.

Cuando estos sucesos ocurrieron, encabezaba una organización civil dedicada a la prevención de delitos y la atención a víctimas de la delincuencia en la Ciudad de México y en 14 estados del país, a través de una red de mujeres y de hombres que trabajan en sus entidades para disminuir la violencia a través de la denuncia. Ninguno tuvo duda de que un crimen así podía haberse evitado y que ante la tragedia se decidió esconder la verdad. Ese fue el estigma que cargó el gobierno federal en turno y una de las razones de su caída.

Entonces, exigimos públicamente saber qué había sucedido. Hoy, creo que hemos llegado a ese punto y ahora nos corresponde ayudar a restaurar y a sanar bajo un principio de justicia, para que jamás tengamos que pasar por todo esto nuevamente.