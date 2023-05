SCJN planea un golpe de Estado neutralizando al ejecutivo: AMLO

Continúan las diferencias entre el Poder Ejecutivo y Judicial, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. Y es que el mandatario señaló que este golpe de Estado se dará a través de la aprobación de resoluciones que buscan frenar las obras emblemáticas de la 4T. Al respecto se le cuestionó sobre la determinación el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán que otorgó una suspensión definitiva contra los tramos 3, 4, 5 norte y 6 del Tren Maya, en este sentido afirmó: “Y van a querer seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo, no se va a poder cancelar las obras, no se puede”, subrayó.

ESTE MARTES COMPARECE GABINETE DE SEGURIDAD ANTE EL CONGRESO, ANUNCIA RICARDO MONREAL

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que será un “diálogo franco y abierto” el que sostendrán los integrantes de la Comisión Bicameral que él preside y el gabinete de Seguridad cuando este martes evalúen el estado que guarda la seguridad pública en el país. En tanto, la oposición celebró que después de 4 años comparezcan los encargados de la estrategia fallida que tiene ensangrentado al país. El presidente de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, recordó que esta es la primera comparecencia en su tipo de los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y del comandante de la Guardia Nacional para “revisar y evaluar el informe del Ejecutivo Federal sobre la Fuerza Armada Permanente en sus primeros seis meses, después de la modificación al artículo 5º transitorio de la Constitución”. El político de Zacatecas indicó que esta es una facultad de control parlamentario y legislativo sobre el Ejecutivo Federal en materia de seguridad pública y de la fuerza permanente armada en tareas de seguridad pública. Reiteró que este hecho que sucederá mañana a las 11:00 horas, es “inédito, es la primera ocasión que ocurrirá”. Por su parte, Kenia López, vicecoordinadora del PAN, celebró que “¡ya era hora!, que vinieran a comparecer los responsables de la estrategia fallida de seguridad pública. ¡Ya era hora!, que vinieran a hablar con la representación del pueblo de México”.

IGNACIO MIER: ESTE MARTES INICIAN FOROS PARA ELECCIÓN DE MINISTROS

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier ya está trabajando para poder sacar adelante la reforma al Poder Judicial que propondrá el presidente y por ello este martes inician los conversatorios sobre el análisis de la reforma al Poder Judicial y la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ejercicios de diálogo y debate comenzarán esta semana en San Lázaro, con el objetivo de regresarle a los mexicanos el derecho a la información que se les ha privado por anteriores administraciones. En este foro participarán, EL jurista Diego Valadés Ríos; así como de los especialistas en derecho electoral y constitucionalista, Amador Rodríguez Lozano, Andrés Norberto García Repper, Rafael Estrada Michel y Jaime Cárdenas García.

CLAUDIA SHEINBAUM COMPARTIRÁ EXPERIENCIAS DE GOBIERNO EN JALISCO EL JUEVES

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum sigue creciendo en las encuestas y recorriendo el país. Por ello, encabezará un conversatorio digital para Jalisco el próximo jueves, primero de junio, donde dará a conocer la visión humanista con que atiende las necesidades de la capital mexicana y constatar la pertinencia de su aplicación en el resto del país. Esta reunión virtual, titulada “Humanismo Mexicano: Corazón del Movimiento de Transformación”. En esta sesión la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México compartirá los casos de éxito y las mejores políticas públicas que ha puesto en marcha en la capital del país, bajo la filosofía del denominado “Humanismo mexicano”. Durante su exposición, Sheinbaum se referirá a los proyectos y acciones que ha impulsado inspirada en la base ideológica que sustenta a los gobiernos de la Cuarta Transformación.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA SE ALISTA PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN CON GABINETE DE SEGURIDAD

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, es uno de los senadores más preparados en materia jurídica y de seguridad y por ello este martes, se alista para participar en la comparecencia de la Comisión Bicameral de Seguridad con los titulares de las fuerzas armadas. Mancera confió en que esta será una reunión bien informada y nutrida. Aunque, no descartó que en el caso del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, se le pregunte no solo del estado en el que está la seguridad pública, sino también de otros temas polémicos. “El mandato constitucional se constriñe a una tarea fundamental, pero yo no dejaría de considerar que puede estar presente una pregunta así, obviamente es de pensarse que puede darse una pregunta en ese sentido”.

CON VENTAJA DE 14 PUNTOS DELFINA GÓMEZ CIERRA CAMPAÑA, PERO PIDE NO CONFIARSE

A pesar de que las últimas encuestas ubican a la candidata a la gubernatura del Estado de México por la alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez, en primer lugar en las preferencias, la maestra, pidió a sus simpatizantes que no se confíen y el próximo domingo salgan a votar por su proyecto. Y es que, Delfina Gómez, candidata de Morena-PVEM-PT, cuenta con 57 por ciento de la intención de voto, mientras que Alejandra del Moral, abanderada de la alianza PRI- PAN-PRD-Panal, capta 43 por ciento, una diferencia de 14 puntos porcentuales, según revela una encuesta del periodico El Financiero realizada en la entidad los días 19, 20 y 26 de mayo a 800 electores vía telefónica. No la perderemos de vista.

ALEJANDRA DEL MORAL CONFÍA EN GANAR ELECCIÓN DEL EDOMEX

Con la frase “Caballo que alcanza gana” Alejandra del Moral manifestó su confianza en ganara los comicios del próximo domingo. Y es que a la candidata de la oposición se le ve muy confiada en sus mítines y su cierre de campaña enToluca no podía ser la excepción. Ahí aseguró que ya rebasó a Delfina Gómez por lo que el 4 de junio ganará la gubernatura de la entidad mexiquense. En la Plaza Cívica de Toluca, donde estuvo acompañada de dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés; del PRD, Jesús Zambrano, así como de Nueva Alianza, Mario Cervantes, Alejandra del Moral dijo estar convencida de que el 4 de junio ganará la elección. “Vamos a enterrar a Morena”, sostuvo. Ya veremos.

SERGIO CÉSPEDES JUNTO A ADÁN AUGUSTO LÓPEZ ACOMPAÑA A LORENA CUÉLLAR EN INAUGURACIÓN DEL C5i DE TLAXCALA

Muy contento se le vio a los gobernadores de Puebla Sergio Céspedes y de Tlaxcala, Lorena Cuéllar junto al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández durante la inauguraron el C5i en Tlaxcala. En la ceremonia, Máximo Hernández Pulido, responsable de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (CESESP), reveló que este proyecto tuvo una inversión de 230 millones de pesos, además de 100 millones adicionales para la instalación de cámaras de videovigilancia. Por su parte, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador del Estado de Puebla, felicitó a su homóloga, Lorena Cuéllar y manifestó su intención de trabajar de manera coordinada ambos gobiernos en materia de seguridad.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR POSICIONA A CLAUDIA SHEIMBAUM

Quien sigue en sus recorridos por el país es Alfonso Ramírez Cuéllar posicionando a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en las preferencias y eso ya se refleja en las encuestas. En las entidades que ha visitado el exdiputado presume que la ventaja de la funcionaria cada vez es más amplia y su triunfo en la encuesta de Morena ya es irreversible. También está seguro que ella será la primera mujer presidenta de México. El ex presidente de MORENA y coordinador de la avanzada del proyecto presidencial de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, informa en las entidades del país que visita sobre los trabajos que se han venido realizando en los últimos meses, Claudia Sheinbaum. Sin duda ha hecho un buen trabajo.

II REUNIÓN DE INTEGRANTES DE LA “HISTÓRICA LEGISLATURA” 54

Tuvimos la oportunidad de reunirnos algunos de los integrantes de la “histórica legislatura”, la número 54, en la Ciudad del Salvador Alvarado (Guamúchil, Sinaloa). Asistieron: Alejandro Camacho Mendoza, Juan Bautista Camacho Rivera, Mario Zamora Malcampo, Aarón Irizar López, Jesús Manuel Carrillo Arredondo, José Humberto Choza Gaxiola Blas, Ramon Rubio Lara, Héctor Muñoz, José Luis López Duarte y Eleazar Pacheco Ibarra ellos fungieron como diputados del PRI, PAN y PRD durante la administración de Renato Vega Alvarado, que fue gobernador de Sinaloa de 1993 a 1998. Que en paz descanse. El propósito de esta reunión nació con la idea de vernos para convivir y para analizar de manera seria los grandes temas nacionales e internacionales. Platicamos sobre el conflicto Ucrania Rusia y sobre todo la preocupación que existe por el armamento nuclear que se está moviendo de Rusia hacia Bielorrusia, frontera que colinda con Ucrania. También conversamos sobre la inflación y la aprobación del techo de la deuda en los Estados Unidos, porque si esto no se aprueba tendrá repercusiones a en otros países y en México. Además, analizamos el T-MEC la migración y las elecciones en Estados Unidos que se llevarán a cabo en noviembre del 2024 para elegir un tercio del Senado, conformado por 100 senadores, 435 congresistas, la presidencia de la República y la vicepresidencia. Como sabemos, hasta este momento Joe Biden ya levantó la mano y el que lleva la delantera es el expresidente Donald Trump, con todo y sus conflictos legales. Por supuesto, se abordó con mucho énfasis y seriedad el tema de las elecciones en Coahuila y el Estado de México del 4 de junio en donde cada uno opinó en base encuestas o en sus experiencias personales, se respetó su punto de vista. También se habló de las próximas elecciones en México rumbo al 2024 donde están participando, por Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, el senador Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, diputado federal. Recordemos que en el país se va a renovar 500 diputados federales 128 senadores 29 congresos locales 1500 presidencias municipales con todo y sus cabildos y bueno va a ser una mega elección el próximo año, entre otros asuntos relevantes. Cabe destacar que acordamos de reunirnos de nuevo, en Mazatlán para con mucha seriedad abordar los temas sin el propósito de generar polémica, ni crear una corriente política, solamente para analizar los grandes asuntos nacionales. Nos despedimos con un fuerte abrazo.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

