Se acabó la guerra contra el narco

Significa progreso el que el antropófago, coma con cuchillo y tenedor.

Stanislaw Jerzy Lec

1. ¿Cuál es la política para enfrentar la inseguridad? Cada día que pasa, se corrobora que el gobierno de AMLO no tiene ninguna ruta de navegación seria y solida para enfrentar con posibilidades de éxito las violencias y los delitos que pueblan el país. El ciudadano presidente ha declarado reiteradamente que su prioridad es la seguridad; sin embargo, como dato ilustrativo y altamente significativo, es la presencia de AMLO en la reciente reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), donde expresó un discurso de cerca de diez minutos sin contenido sustancial y abandonó la sesión.

¿Qué significa este desplante? Es un mensaje evidente del estilo de gobernar de quien no suele escuchar a quien piensa distinto. No perdamos de vista que el CNSP es el encuentro cumbre de los gobernadores con el ejecutivo federal para construir la política criminológica y sus aspectos tácticos y presupuestales. Además, ahí concurren representantes de la llamada sociedad civil que algo tienen que decir del rumbo que se ha de adoptar para enfrentar a la criminalidad. Tampoco los escuchó. De esta manera, el evento simplemente fue una reunión que cumplió un requisito administrativo, ya que, por primera vez, en más de un año, el CNSP tenía una reunión plenaria. Ni siquiera se discutió la nueva formula para la distribución de recursos federales a estado y municipios. Se recurrió a la práctica burocrática de trasladar los temas a una comisión. Es evidente, que a AMLO no le gustan las reuniones colectivas y mucho menos aquellas que pudieran cuestionar sus posturas.

2. ¿Se puede bajar la violencia sin combatir a los jefes de los cárteles? Como suele suceder en la joven administración lopezobradorista, las ocurrencias dominan el ejercicio del poder. Lo nuevo, expresado con claridad por AMLO es que: “no se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal, la función principal del Gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos, lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios". ¿Así o más claro? La visión del presidente es inusitada y carente de fundamento. La criminalidad y las violencias en México tienen orígenes multifactoriales, pero quienes las instrumentan son jefes de grupos organizados con diversas prácticas. Una debilidad de la Política Criminológica en México ha sido que sólo se descabezan a los agrupamientos criminales y no se desmantelan estructuralmente. La pregunta neurálgica es: ¿puede haber paz con la actuación de jefes y bandas criminales?