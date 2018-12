Se debe procurar el desarrollo económico inclusivo

El temor por una nueva crisis financiera a nivel mundial aún sigue presente. El 75% del PIB mundial ha tenido un repunte considerable desde comienzo de esta década. Lo que se ha reflejado en el aumento productivo y mejores condiciones de vida en algunos lugares. Sin embargo, parece que no es suficiente para dejar de preocuparnos por un próximo desequilibrio global. El éxito de las acciones ante la crisis de 2008 se ven limitados por el crecimiento desigual de ingresos y la falta de mejores empleos. Es necesario invertir en el futuro de todas las personas para fomentar un crecimiento inclusivo.

La estabilidad económica en Estados Unidos, el aumento de inversión y comercio en Japón y Europa han genera crecimiento y estabilidad macroeconómica. Por otro lado, el crecimiento de mercados emergentes y en desarrollo mejoraron el panorama económico. Todo parecía indicar que la economía global está creciendo, pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajó sus perspectivas de crecimiento debido a la guerra arancelaria de EEUU y China, a la inestabilidad en Europa, las tensiones geopolíticas en Corea, las afectaciones climáticas por todo el planeta.

La inflación todavía es baja está notablemente contenida pese a que muchas economías avanzadas función casi en pleno empleo, obvio no es el caso de México. El FMI sugiere a los bancos centrales comunicar sus planes con claridad y llevar a cabo políticas monetarias que convengan a cada país. Sin embargo, a las políticas económicas deben de ser acompañadas de reformas que favorezcan a “reparar el tejado”. Estas reformas deben considerar elevar los ingresos y crear empleos que aseguren seguridad social, así como invertir en el futuro de las personas y fomentar un crecimiento inclusivo.

A pesar de los avances tecnológicos, en muchos lugares del mundo los salarios no aumentan. Es importante considerar estrategias basadas en invidencia para aumentar salarios. No se puede decidir aumentar salarios porque sí. Se deben generar políticas laborales que tengan como finalidad crear nuevos empleos que aseguren mejores empleos, movilidad social y seguridad social. Es necesario desarrollar trabajos distintos a la manufactura, debemos preocuparnos por incluir a las y los jóvenes con estudios universitarios y a las mujeres en general al mercado laboral acorde a su preparación académica, no en una fábrica.

Por otro lado, a nivel mundial se han reducido las brechas de desigualdad, pero si analizamos países específicos vemos que las brechas han aumentado. Investigaciones del FMI demuestran que la desigualdad excesiva obstaculiza el crecimiento y socava la base económica. Se debe dar prioridad a educación de calidad, no ha educación tomada por sectores específicos, y al acceso a servicios sanitarios eficientes. Los gobiernos a nivel mundial deben continuar trabajando por mantener la estabilidad económica y el crecimiento productivo, pero deben hacerlo a partir de políticas públicas reales y no cumpliendo promesas de campaña electoral.