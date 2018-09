¿Se empiezan a cumplir promesas de campaña

Buen golpe propagandístico el que dio el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que coordina Mario Delgado al utilizar su mayoría abrumadora para aprobar, en la Cámara de Diputados, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el primer paso para que ningún funcionario público perciba un salario mayor que el del Presidente de la República.

Se entiende la urgencia de dar el primer paso hacia la austeridad en el sector público, porque es una medalla que se colocan, ante los mexicanos, como los verdaderamente comprometidos con los pobres, con la clase trabajadora que recibe un salario bastante mermado, en contraste con los de funcionarios públicos.

Por más que los coordinadores René Juárez del PRI y Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, establecieron que sus grupos parlamentarios estaban a favor de esta ley e insistieron a Mario Delgado de Morena que esa iniciativa, que se quedó en la congeladora de la Cámara de Diputados en 2011, ya estaba desfasada y que para su real aplicación se necesitaban ajustes importantes, porque presenta falta de armonización legislativa; no contempla a los órganos constitucionales autónomos, órganos reguladores en materia energética, no consideró al Sistema Nacional Anticorrupción, incluso no toma en cuenta la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a las autoridades a publicar las remuneraciones de los servidores públicos. Entonces, ¿a qué se está jugando?

Pues a aparecer como los que “sí pueden” hacer esos cambios, que durante años PRI y PAN se resistían a consolidar, aunque después tengan que ir parchando cada una de las deficiencias que hoy presenta esa ley que ya fue turnada al Jefe del Ejecutivo para su proclamación y posterior aplicación.

Y en el Senado, los de Morena no se quedaron atrás. Luego de las críticas que se hicieron al exhorto que aprobó la Cámara de Diputados para que se detuviera la evaluación educativa, porque le pedían a la SEP que desobedezca la ley, el presidente de la Mesa Directiva, Marti Batres, presentó una iniciativa para derogar la evaluación educativa y entonces sí, la SEP tendrá que hacer lo que la legislación establece. Y para dar ese paso se necesitará del apoyó del coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio y del PAN, Damián Zepeda.

Así, van dando pasos propagandísticos, para que el primero de diciembre cuando Andrés Manuel López Obradorlos de Morena puedan decir que desde que llegaron al Poder, empezaron a cumplir.

