Se excede la corte Interamericana

Es tiempo de empezar a pensar si conviene que México siga reconociendo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dada la evidente intención injerencista de la misma, en cuanto pretende dar órdenes al pueblo mexicano sobre cómo debe organizar su vida colectiva a través de los textos constitucionales. La reciente decisión de este tribunal en el sentido de que México está obligado a cambiar su Constitución respecto de la aplicación del arraigo y a efectuar modificaciones a la regulación de la prisión preventiva, excede el ámbito de competencia de dicha Corte. El asunto no es menor, porque abre la posibilidad de que la voluntad soberana del pueblo mexicano consagrada en el artículo 39 constitucional se subordine a la decisión de un reducido número de juzgadores de varios países que, pese al prestigio académico que puedan tener, no poseen la legitimidad que otorga la representación democrática de un país.

La preocupación sobre lo que implica ya un desbordamiento de las atribuciones de esa Corte se empieza extender entre los juristas de Latinoamérica si bien es todavía una posición minoritaria. Los inconformes denuncian que su activismo judicial ha provocado que en sus sentencias estén creando obligaciones que no fueron originalmente asumidas por los Estados parte. Es inquietante que una institución diseñada para fortalecer el respeto al Derecho empiece a ser objeto de cuestionamientos derivados de la emisión de sentencias que imponen a los Estados demandados obligaciones que no están basadas en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que surgen de desarrollos jurisprudenciales que “crean” nuevos derechos. Se ha sostenido que esa práctica puede resultar “inconvencional”, es decir, violatoria de la Convención de cuyo cumplimiento está encargado ese organismo. Es tiempo pues de revisar y ajustar su marco competencial. Esta preocupación se encuentra presente en una Declaración formulada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay en la cual expresan su inquietud frente a tal fenómeno expansivo al considerar “que se debe respetar el legítimo espacio de autonomía del que disponen los Estados para asegurar a todas las personas sometidas a su jurisdicción, a través de sus propios procesos democráticos, los derechos y garantías consagrados en la Convención de conformidad a sus ordenamientos constitucionales”. El reconocido profesor chileno Álvaro Paúl al respecto sostiene que los referidos Estados “Están solicitando que la Corte IDH no imponga visiones únicas de los derechos humanos, cuando ellos tienen diversos modos legítimos de ser interpretados […] gran parte de los derechos permite más de una lectura. La Corte olvida esta realidad, […] Por eso, los Estados solicitan que cuando la Convención Americana permita diversas interpretaciones legítimas, ellos puedan, democráticamente, determinar cuál adoptar.”

La jurisprudencia interamericana no puede pasar por encima de las particularidades concretas de cada nación que condicionan medidas específicas, como en México es el caso del arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Es verdad que desde un punto de vista teórico puro se trata de instituciones cuestionables y, en ese sentido la Corte puede tener razón, pero no tiene derecho de imponernos su criterio. El artículo 39 constitucional dice: “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”. Esta capacidad soberana de decisión se expresa en la Constitución que solo puede ser modificada por voluntad del Poder Constituyente. Pretender que éste quede supeditado a una decisión extraña es demoler la columna que sustenta todo el edificio constitucional.

La aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana por parte del Estado mexicano, debe entenderse como un propósito de corregir cualquier desviación o abuso que en concreto cometa una autoridad en afectación de los derechos humanos de sus habitantes, pero de ninguna manera como una cesión de la soberanía del pueblo mexicano a un organismo internacional que no puede extender sus competencias por voluntad propia violando la soberanía de un país. La autodeterminación de los pueblos es un principio fundamental del Derecho Internacional y esa autodeterminación se expresa en las decisiones soberanas que toma su Poder Constituyente, las cuales en ningún caso pueden quedar sometidas a la resolución arbitraria y excesiva de una autoridad jurisdiccional facultada para resolver conflictos concretos y no para dictar el texto de las constituciones nacionales. Quizá por eso nuestros socios Estados Unidos y Canadá no se someten esa jurisdicción foránea y es válido lo que sostiene el Secretario de Gobernación: “Es un despropósito de la Corte Interamericana el ponerse por encima de la Constitución y es faltarle respeto al Estado mexicano. No puede haber ningún poder por encima del Estado mexicano, que es, entre otras cosas, pues el garante de que en este país haya estabilidad social, política, económica”.