¿Se pudo prevenir la muerte de Fátima?

El caso de Fátima ha consternado al mundo entero. Es difícil imaginar que una persona pueda ser tan cruel para violentar sexualmente, torturar y matar a una niña de 7 años.

Los hechos ponen en evidencia, por una parte, la descomposición del tejido social y por la otra la debilidad institucional, no solo en la investigación y persecución de los delitos sino en materia de acceso y protección de los niños a sus derechos.

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, en 2015 el DIF abrió un expediente por descuido y maltrató hacia Fátima; la presunta feminicida era amiga de la madre de la víctima e incluso vivieron juntas y según declaró, eligió a Fátima porque sabía que su familia la descuidaba.

Con todos estos antecedentes me pregunto si el DIF o la Procuraduría de Niñas y Niños dieron seguimiento al caso, realizaron pruebas psicológicas a los padres, implementaron acciones legales y medidas de protección para Fátima. Es probable que no haya sido así porque México no ha logrado implementar un Sistema Integral de Protección de Niñas y Niños que sea eficaz para prevenir hechos lamentables como este.

Como lo he señalado en otras ocasiones, un modelo ejemplar en la materia es el de Coahuila, donde impulsamos la creación de una Procuraduría de Protección de Niñas y Niños que tiene a su cargo defensores y una policía especializada para dar seguimiento a cada caso de manera particular y sobre todo, implementamos una política pública en materia de infancia para garantizar el acceso y protección de sus derechos.

La muerte de Fátima es una dolorosa llamada de atención para establecer mecanismos eficaces e integrales que nos conduzcan a cumplir las leyes que hoy son solo letra muerta.

Secretaria General del CEN del PRI

